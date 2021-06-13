ANON　混血賽車女王

喺好多人眼中，混血兒屬於高顏值嘅一群，難怪喺日本寫真界有唔少混血索女，尤其係中日混血兒，包括萬人迷星名美津紀、近年進軍職業麻雀聯賽嘅篠原冴美，同埋今日為大家介紹嘅新一代賽車女王ANON。

高挑又夠索

今年22歲嘅ANON，老竇係日本人，阿媽係中國人，個樣生得清秀，五官標致，仲帶點溫柔親切嘅姊系氣息。身材方面，5呎5吋高，以日本妹角度嚟講，算係高挑，雙腿又長又靚，蛇腰又夠晒幼，最難得嘅係上圍有一對堅挺飽滿嘅F Cup美乳，加埋肌膚白白嫩嫩，難怪佢擁有「奇迹之美BODY」呢個稱號，而且被寫真界稱為身材與美貌二刀流，意思即係樣靚身材正咁解！

躍身三冠王

ANON喺2019年成為藝人，並擔任活動女郎工作，喺「東京爬蟲動物世界展」初次亮相，之後喺電視節目《超人氣法律諮詢事務所》擔任節目助理，曝光率大增，後來走咗去做賽車女郎，聲勢更加勁！喺早前舉行嘅「日本賽車女王大獎2020」，獲得新人獎、Weekly Playboy獎同埋TV東京，成為應屆三冠王，更加為所屬嘅藝能事務所初次奪得新人獎，可以話係光大門眉！

值得一提，ANON嘅工作多多，仲同時以美少女組合predia成員身份四出登台，但因為太勞碌，早前健康出咗問題，好彩經過休養之後，最近終於復工，希望佢繼續喺寫真界發光發熱啦！