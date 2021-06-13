溫拿隔空合體　歡送Uncle Ray榮休

今晚（13日）播出的《開心大綜藝》以Uncle Ray榮休為主題，並邀得林子祥、溫拿成員譚詠麟、陳友及彭健新、夏韶聲、區瑞強、肥媽等演出，葉麗儀、張學友、杜麗莎、賈思樂以英語拍片祝賀對方榮休，在節目尾聲Uncle Ray哽咽答謝大家。林子祥自言細細個已聽Uncle Ray做的電台節目，又跟對方合作過拍戲，他笑言：「佢平時講嘢郁來郁去，但拍戲一個表情都冇。」

至於溫拿指沒有Uncle Ray便沒有溫拿，譚詠麟解釋：「因為我哋以前個組合係叫Loosers，有日我哋當年嘅經理人遇到Uncle Ray，佢話有乜理由叫呢個名，咁唔老黎，因為佢鍾意去馬場，鍾意Win。」雖然溫拿另外的兩名成員身在外地，鍾鎮濤在上海，而葉智強則在澳洲，五人透過視像越洋合唱多首經典金曲，包括《玩吓啦》、《L-O-V-E Love》非常難得。

另外，區瑞強同樣指沒有Uncle Ray，自己就不會唱歌，亦不可以做DJ做這麼多年，他說：「我同佢借唱片借足40年，冇佢嘅話，我都做唔到落去，佢真係乜碟都有。（有冇還碟？）有還，佢好有記性，會追你還碟。」