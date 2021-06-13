泡泡掀遐想　難忍誘惑

畫公仔嘅人好鍾意以泡泡（Bubble）嚟代表角色喺腦海或夢境入面諗緊啲乜。假如你頭頂上面出現一個個同情慾有關嘅泡泡，唔知會唔會出現以下嘅聯想呢？

＜Bubble Gum＞千祈咪亂食

相信好多人都食過吹波糖吧！原來呢種零食嘅英文「Bubble Gum」，隱含另一個意思，就係安全性行為必備嘅安全套！原因好可能同安全套含有膠質，加上又可以吹成氣球有關吧！話時話，當年星爺都試過喺電影中將安全套當吹波糖食，唔知你仲有冇印象呢？

＜Bubble Butt＞真係有股惑

提起「Bubble」，有個情色俚語叫「Bubble Butt」，意思係指超巨型嘅美股。雖然呢個俚語早喺上世紀70年代已出現，但至今依然喺美國好常用，更暗指擁有迷人巨臀嘅女性添。

＜Bubble Dance＞經典演出

曾幾何時，睇艷舞係唔少男士最愛嘅娛樂之一，而有種艷舞曾經喺19世紀30年代風靡一時，佢就係「Bubble Dance」。「Bubble Dance」又稱為「Balloon Bubble Dance」，由著名美國艷舞女郎Sally Rand（1903年~1979年）最先開創。顧名思義，呢種艷舞最大嘅特色係以一個巨型充氣球為道具，以襯托出舞者迷人嘅胴體，可以話係美國艷舞史上一項經典演出。

＜Bubble Butt Car Wash＞靚股洗車

美國四仔好鍾意用索女洗車呢條橋嚟吸引觀眾，無他嘅，香車美人係男人都鍾意啦！呢套由Juicy Entertainment喺2016年推出嘅《Bubble Butt Car Wash》，可以話係呢類四仔嘅經典，除咗由著名四仔導演Ryan Madison自導自演外，仲搵嚟Goldie、Harley Jade、Kelly Greene同Sophia Leone等人氣超強嘅索女演出。故事講述幾位脫星合力經營洗車屋，期間出現咗啲矛盾，最後冰釋前嫌兼一齊分享男友，聽落都幾有追看價值。

同場加映：後無來者BUBBLE PARTY

喺日本AV界，曾經出現過一場史無前例嘅BUBBLE PARTY，就係SOD喺2019年推出嘅大堆頭作品《SODstar 11 SEX BUBBLE PARTY 2019～超敏感度泳池作戲篇》。呢套AV之所以咁巴閉係因為雲集SOD旗下品牌SODstar入面11位超人氣專屬女優，當中包括小泉日向、本庄鈴、七海蒂娜、唯井真尋、小倉由菜、紗倉真菜等等，可謂星光熠熠。內容方面，片廠當成綜藝節目咁拍，先喺泳池玩遊戲，跟住再返入室內瘋狂曳曳。值得一提，SOD講明呢個系列僅此一套，唔會有續集，所以好值得AV迷珍藏。