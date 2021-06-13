拍《寶寶大過天》出絕招　馬國明岑麗香湊女吵大鑊

馬國明、岑麗香主演的新劇《寶寶大過天》今晚首播，劇中他們為湊2歲多囡囡常常爆發大戰，最後領悟到最緊要為小朋友帶來快樂！雖然馬國明尚未為人父，但自有絕招氹小朋友！而相隔3年再拍劇的香香貴為2子之母，但演繹媽媽角色坦言仍有難度！

2018年的《BB來了》內容寫實貼地，大獲好評，經過3年後，同一系列的《寶寶大過天》載譽歸來！但今次就換上全新演員上陣，由廖晉碩監製、馬國明、岑麗香、陳自瑤、張頴康、吳業坤、車婉婉及黃文意等合作演出。此劇將於今晚（14日）晚上8時30分在翡翠台首播，劇情講述不同家長面對的育兒難關，其中馬國明與香香為2歲多的囡囡及工作問題不斷發生矛盾，最後帶出有快樂的父母才有快樂的孩子的主旨，希望讓觀眾睇得輕鬆開心及有共鳴！

劇中除了馬國明及香香外，「四大長老」商天娥、吳岱融、龔慈恩及李國麟因出身背景不同，對湊小朋友各有意見。現實中未婚的馬國明於劇中與2歲多小演員合作，坦言一開始都有難度，幸好小朋友很乖又可愛。以前曾湊姨甥仔的他，與小演員磨合一輪後已很有父女感覺，有時更會使出絕招氹對方：「呢個BB女好鍾意玩『飛機』，2隻手抱到佢好高，佢就好開心，所以拍時見佢開始眼瞓就會抱佢飛上天，佢就會開心笑番醒。」提到再與香香合作，他笑言之前合作時對方是追不到的女神，今次終於追到更做埋太太，又指與她有很多吵架場口，覺得對中文不太好的香香較吃力，她回家還要湊仔，相當厲害。

同小演員合作有難度

香香現時身為2子之母，但笑言與小演員合作有難度：「要對佢好有耐性，要時間培養感情，有時小朋友讀劇本唔易，我哋會做一次畀佢睇，佢就會做到，但如果真係唔Work嘅話，只要出動『黃金絕招』乾果零食就會OK。」說到再與馬國明合作，她大讚對方是很好的拍檔，又笑言今次演夫妻不但不Sweet，反而有很多吵架戲：「我哋好多時排戲都排到好攰，因為要用好多Energy，由頭嗌到落尾咁！記得有場嗌交戲喺室外拍，嗰陣就嚟落雨，所以要好快拍完，但可能已經嗌到好熟，所以1、2頁紙對白嘅嗌交戲，中文係有限公司嘅我竟然都可以一Shot過！」

張頴康唔敢惹「老婆」陳自瑤

劇中飾演岑麗香表姐的陳自瑤（YoYo）與張頴康相識多年，但從未有對手戲，今次一演就是夫婦，過程更有笑有淚。劇中YoYo本身有童年家庭創傷，離婚後帶住2個小朋友嫁給張頴康，雖然對方很愛她，但就因未能為男方生BB，而被奶奶嫌棄，故有很多爆喊內心戲，演技獲讚。

YoYo笑言張頴康是很搞笑的對手，故拍內心戲前要鬧走他：「我叫佢唔好講笑、唔好搞我，我要培養情緒，佢都唔敢惹我啦，哈哈，但今次同佢合作好開心，拍攝時佢成日都會搞到我忍唔住笑。」張頴康笑言：「我又唔係咁人渣，知道邊啲位玩得邊啲唔玩得，到佢要做內心戲，我喺現場都冇出聲，拍嘅過程我都係就咗佢先，有時啲喊戲要拍2次，我哋2個要分開拍，我都係畀佢拍咗先到我拍。」

吳業坤玩花招鬧爆黃文意

吳業坤劇中演馬國明弟弟，他與黃文意這個新鮮配搭就是飾演一對沒有經濟能力但已結婚生BB的年輕夫婦，只掛住玩樂，BB出世後就交由父母照顧，但2人後來會成長，承擔照顧孩子的責任。

首次飾演爸爸的吳業坤笑言：「都幾適合我，因為角色係意外有咗小朋友嘅爸爸，我自己都未有心理同生理準備做爸爸，所以拍攝好易投入，因為真係唔識湊B。」與黃文意雖然首次合作，但2人獲讚有「火花」，黃文意笑言：「吳業坤會將對白演繹成金句，尤其係鬧我嗰啲對白，佢可以即場諗到好多花招，所以我拍鬧交戲係拍到咬牙切齒，佢鬧得我咁過癮，我唔用番同樣程度去話番佢畀觀眾睇，條氣會唔順！」