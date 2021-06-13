一見陳木勝導演櫈　甄子丹謝霆鋒感觸流男兒淚

「宇宙最強」甄子丹和謝霆鋒今日（13日）在上海出席英皇新片《怒火》發布會，期間在悼念導演陳木勝的環節中，當把代表陳木勝的導演櫈放上台時，甄子丹和謝霆鋒已禁不住眼紅紅，並立刻轉身背對現場嘉賓。嘉賓們大呼叫他們不要哭，甄子丹不斷踱步，企圖穩定情緒，謝霆鋒則繼續背向嘉賓。直至司儀遞上紙巾，甄子丹和謝霆鋒快手接過後，終於忍不住落淚，並匆匆抹去淚水，當再齊齊轉身面對鏡頭時，明顯雙眼通紅。

當談到跟陳木勝的相處點滴，甄子丹指陳木勝的一團火令他改變：「是導演心中的火點燃了我！他用了一輩子，把生命都獻給了中國電影，他從來沒有訴苦過。」他說和對方識於微時，廿多年前合作劇集《洪熙官》及《精武門》，如今第三度合作《怒火》，怎料變成最後一次。至於謝霆鋒則說：「和導演走過很多路，積累了很多信任，才願意用生命去賭一個鏡頭。」大會播放不少《怒》片的珍貴花絮，其中一場謝霆鋒「臉滾」鋼琴的一幕也曝光，他笑言自從早年跟甄子丹合作電影《龍虎門》後，一直希望能再被對方打！

另外，甄子丹今日一連跑三場活動，除了為《怒》造勢外，更要為《上海國際電影節》的「一帶一路電影周」，以大使身份出席啟動儀式。