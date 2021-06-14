【是日通勝】（一點居士）

辛丑年五月初五癸巳水閉日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：下午1時至3時、晚上9時至11時

宜：祭祀、會友、動土

忌：出行、詞訟、開渠

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：3、4、5、8

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊

出席社交場合前悉心打扮一番，可增強人氣。

金牛

正財運不穩，固定收入或會下降，宜節約開支。

雙子

精神不振，工作提不起勁，是缺乏休息的警號。

巨蟹

機會是要主動爭取的，過於被動將自食其果。

獅子

春風滿面，有機會結識志趣相投的異性朋友。

處女

手頭有點緊張，要吸取教訓，勿先使未來錢。

天秤

別強行處理超出能力範圍的事，以免得不償失。

天蠍

財運一般，投資宜採取謹慎策略，忌盲目衝動。

人馬

未雨綢繆總比臨渴掘井好，避免事業陷入困局。

山羊

忍讓要有限度，面對不公平的事要據理力爭。

水瓶

感情昇華至另一層次，伴侶成為你的強大後盾。

雙魚

別讓不良情緒積壓心裏，有需要可找親友傾訴。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）兔 桃花旺

（跌）豬 健康差

鼠

謹記健康就是財富，宜早睡勿熬夜，避免傷身。

牛

横蠻霸道會趕走桃花，面帶笑容則可提升人緣。

虎

財運零驚喜，宜節約日常開支，防入不敷支。

兔

桃花運上升，或有追求者，人逢喜事精神爽！

龍

財運低迷，要聽勸告，勿被路邊社消息誤導。

蛇

事業發展向好，積極表現自己易獲上司器重。

馬

行事有條不紊，可望把該做的事情一一辦妥。

羊

人緣佳，易結識新朋友，工作可獲高人指點。

猴

團結就是力量，同事的幫忙可克服工作難題。

雞

收斂脾氣，旁人願意親近，感情發展有突破。

狗

競爭少了，壓力大減，做起事來更得心應手。

豬

是日沖煞，健康運稍遜，偏食易導致營養不良。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

萬法歸宗 順天休命

古聖老子曾說過，樹葉飛得再高，最終也要落在地上，同樣地，世間法五彩繽紛，千奇百怪，但最後的歸途是符合自然。

《道德經》有云：「人法地，地法天，天法道，道法自然。」按照自己一生五行喜忌多缺，順應自然及早安排，可使自己去除身心干擾。

在浮躁的社會中，日常生活處事應保持一份清醒，心懷一腔真情，按照自己的命格排序，順應自然，並要善待家人，善待眾生，珍惜幫助過你的朋友，誠信有義，不要用完即棄，過河拆橋，忘記初心。

人生命運好像一部劇，尋求正確道理後，更加理智地因應外在環境實行世間法，奉行春秋之道，自然可轉禍為福，扭轉乾坤。

論命者當首重道德而非法術，要以為人解惑、找尋解決之道為志業，千萬別淪為一般江湖術士。要提醒大家務必明瞭禍福本相倚，只要放對位置而能知命、認命、用命的話，皆能人盡其才，且論命時不能一成不變，應審時度勢，擇善而從，於論命時也心懐感念天地之心，暢所欲言。你可以懐疑它的功效，但務必給自己一個機會。