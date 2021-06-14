東方日報C1：《明星運動會》傷兵滿營　關嘉敏捱重拳爆喊

日本東京奧運會將於下月23日揭開序幕，無綫為配合相關宣傳，動員200多名藝人出戰明星賽。其中參加拳擊項目的藝人個個當正自己是真拳手，密密操練，未到總決賽已「五勞七傷」。組合Bingo成員關嘉敏，無懼練習時被擊倒，日前抽空到海旁加操，瘦到縮胸的她，誓要登上「無綫女拳王」之位！

無綫《明星運動會》分9個項目進行，包括足球、射擊、游泳及乒乓球等，讓參賽藝人盡show運動才能，當中最受關注一定要數拳擊，事關無綫找來拳界名人陳文義負責操練一眾選手，參賽藝人在他鞭策下拚盡全力應戰。日前舉行館內賽後，紛紛傳出受傷消息，最嚴重應該是「前港男」杜沚諾被崔建邦的無情力打裂兩條肋骨，「東張主持」潘梓鋒被羅孝勇打到變熊貓眼，而謝東閔右手韌帶亦告撕裂。賽事將於明日（15日）進行第2回合甄選賽。

女子組亦非姐手姐腳，本身有功夫底子的關嘉敏已成功躋身甄選賽，不過機會得來不易。據悉她同時參加了無綫即將推出的街舞真人騷，這段時間要抽空兼顧練拳，每日只瞓得2、3小時，期間要遵循指引「落磅」減4kg應戰，故每日冇啖好食，只以白烚雞肉醫肚。日前她被發現與好友朱斐斐身穿運動背心及短褲，現身觀塘海濱長廊跑步練氣及練拳，本來身材不俗的她瘦到上圍縮水，反觀朱斐斐依然「胸狠」，跳繩時更加big波蕩漾，相當吸睛。

有傳關嘉敏與另一參賽者李君妍日前對打，被對方打到頭暈暈，更突然爆喊嚇呆在場人士。事後記者聯絡上她，她說：「當時所有嘢發生得好快，嚟唔切反應，成個人轉咗幾個圈，聽到人話驚我甩牙，加上真係好痛，所以先會喊。（打完比賽就唔再練拳？）唔會，反而愛上咗，不過嚟緊7月拍劇，係驚冇時間啫！」

前港男杜沚諾傷肋骨退賽

另外，因練拳受傷的謝東閔昨日受訪，仍未決定是否退賽：「隻手其實冇乜力，我驚上台畀人打多。」杜沚諾則明言已不能繼續打擂台：「兩條肋骨裂咗之外，仲有一條彎咗，預計要個幾月先好番。當時阿邦未出全力，我都唔知自己受傷，仲同海俊傑對打完成館內賽。阿邦出錢畀我睇醫生，又成日問候我，受傷嘅嘢大家都唔想，呢段時間我學咗好多嘢。（影響工作？）好彩呢排我主力拍廣告。」而潘梓鋒「毀容」後仍繼續《東張西望》主持工作，惟有靠上厚粉遮掩眼部瘀傷，並希望眼睛盡快消腫。

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