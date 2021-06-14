每年有「九毒日」宜抓緊排毒　養生者不可不知

【特約報道】傳統指，端午後有九天，是一年中「最毒」的時候，習俗會做「艾灸」或洗「艾草浴」，來排走人體內之寒毒、濕毒、痰毒……等，以保健康。

為何「九毒日」要「艾」？

傳統指，農暦五月為「陰陽轉化」之月，人體也受此影響，尤其是自身陽氣不足者，難抵外邪入侵，再加上氣候濕熱，體內易沉積過多毒素，如濕毒、熱毒、寒濕毒等。故傳統指，端午始，有九日體內積毒最多，稱「九毒日」，最宜排毒，一年身體便好。

2021年「九毒日」：

農暦五月初五 (新暦6月14日)

農暦五月初六 (新暦6月15日)

農暦五月初七 (新暦6月16日)

農暦五月十五 (新暦6月24日)

農暦五月十六 (新暦6月25日)

農暦五月十七 (新暦6月26日)

農暦五月廿五 (新暦7月4日)

農暦五月廿六 (新暦7月5日)

農暦五月廿七 (新暦7月6日)

此外，為何這「九毒日」宜做艾灸？原因在於，中醫認為五月，五行屬火，此時的「陽氣」達到最旺，人體陽氣外散，內裏虛弱，所以不宜進行泄耗性的活動：吃冷飲、流大汗、房事……反而此時最宜做艾灸來補虛。

方法簡單：端午前後，用艾草洗頭洗身，或做「艾灸」，皆有助通經絡，並把體內之寒毒、濕毒、熱毒、痰毒排出。

「隨身灸」可一邊艾灸，一邊工作

「醫草」，將其絨製成艾條，對穴位薰燙，即中醫的「艾灸」。

艾草中，以李時珍故鄉（蘄州）產最佳，稱「蘄艾」、「艾王」，為「國家地理標誌保護產品」。

近月，本港專家，將其製成「國寶級」的艾條，稱「國艾」牌或「艾王」牌，並推出「隨身灸」套裝，今個「九毒日」，不妨一試。

為何洗「艾草」浴，一年身體好 ?

「蘄艾」又稱「艾王」，古時是皇家貢品，本港有專家已將「蘄艾」成功製成以下兩產品，男女老少，天天用，好養生。

沐浴：現代人常缺運動，過享空調，致身體經絡堵塞也不知，故宜常用艾草沐浴，天天一點點地疏通身體經絡，排出體內積毒，防治百病。

洗頭：艾葉的揮發油極殺菌，但無副作用，比化學劑好。艾王洗髪水，不僅極護髪去屑，更有助通頭部經絡，這因中醫指，頭部，乃人經絡之「總開關」，故不可不通。

「端午節」健康推介：

不論在端午節或一年四季，傳統上長用艾草，洗頭洗身，可通經活絡、排毒除菌、防病養生，好處多多。

《隨身灸》、《國艾一號》：華潤堂、裕華……有售

《艾王 沐浴露》: 全港超市有售

《艾王 養生洗髮露》 : 華潤堂、華潤萬家、裕華、澳門來來等……有售

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