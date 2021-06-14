「糉」有你幫手　3大消滯方法！

一年一度的端午節，相信就算不是「愛糉」之人，都會應應節至少吃一隻糉！以糯米為主的糉，較難消化，如果本來腸胃差的人，就算食一隻糉都會滯住滯住，想消「糉」滯？當然有妙招啦！

1.飲料大法

想幫助腸臟蠕動，水自然是必不可少，但普通的白開水未免太寡，可以選擇其他飲品，同樣會有好效果。

茶

茶葉含有咖啡因和丹寧酸，可以加快胃酸的分泌，加快食物被分解的過程，因而達致消滯的效果。普洱、綠茶、白茶和紅茶，都達到解膩的效果。

山楂、檸檬、烏梅

酸性的食物同樣有刺激胃酸分泌，以及促進腸臟蠕動的作用，山楂、檸檬和烏梅都可以加入水中飲用，放8-10片山楂乾片以熱水浸泡，又或以檸檬榨汁再沖水，甚至以烏梅煲水也可。不過，本身胃欠佳者要避免飲用太多酸性飲品。

陳皮

如果茶同酸都不合口味的話，陳皮亦可消滯，更同時有健胃的功效，可幫助腸胃消化。以約10克的陳皮泡熱水飲用即可。由於陳皮有健胃的功效，不妨將陳皮混合上文提及的數種村料飲用，如山楂陳皮普洱茶、山楂陳皮茶、陳皮普洱茶等，功效更多又不傷胃。

2.飲食大法

如果你非愛水之人，還可以透過食物來達致消滯的效果。

高纖水果

水果有兩種選擇，一是酸性較高，同樣可刺激胃酸分泌，增加消化能力，如沙田柚、西柚等，而且還含有豐富的維他命C，抗氧化又可增強身體的免疫力。另一種是含酶的水果，如木瓜、菠蘿和奇異果等，可分解蛋白質和澱粉質，藉以加速腸胃運作。

3.運動大法

要消滯，有甚麼比做運動來得更快捷？動一動，便可化解飽滯感，同時加速腸道蠕動。別以為要進行激烈的運動才有效，簡單的散步亦可，又或進行簡單的按摩。

腹部按摩

重點是針對滯氣，透過簡單的腹部按摩，便能幫助消化。方法是以肚臍為中心，順時針方向輕力打圈按摩約4至5分鐘，這動作能紓緩胃脹、促進腸道蠕動，十分有效。