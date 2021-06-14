莫文蔚着涉辱華品牌知衰內疚：冇得賴！

歌手莫文蔚（Karen）完成一連三場的紅館騷後，於後台受訪，首度開腔回應新歌《婦女新知2021》MV中身穿涉及辱華品牌的服裝而惹起眾怒一事，她說好內疚，兼大方承認是自我疏忽，又謂今次是個好好的教訓：「呢2日要專注做個騷，表演係The show must go on，所以頭先先清楚了解成件事，今次真係我疏忽，冇得賴。呢半年真係擺晒所有時間、心機、精力籌備個騷，加上又要錄新歌，好多嘢做，其實平時着咩衫我真係唔理、唔Care咩品牌，交畀造型師搞，但其實係需要Care，今次就係冇特別留意造型師借咗咩衫番嚟，佢哋覺得適合就着，完全冇過問其他嘢，以後呢啲最細微嘅Detail位都要留意。」提起出事造型是由馬天佑的工作室負責，Karen即護友說：「冇人想發生任何嘢，我哋大家成個團隊都有責任。（下架MV會重新再拍？）我哋會整番好佢，但詳情未傾，因為啱啱先做完騷，總之會整番好件事。」

講回完騷感受，Karen大叫好爽，又笑言其實可以再繼續唱，不過以她做個場是貴精不貴多，3場剛剛好，更自打滿分分數，因台前幕後都出盡200%努力共同完成。對於眾人都難捨她離開紅館舞台，問到會否收回最後演唱的宣言？她再次重申往後不是不再做騷，只是想轉用另一方式呈現：「10幾年嚟都係用Tour做音樂，人生下半場想有新嘗試，例如音樂劇、網上騷，試玩啲新科技，而唔係行傳統路線。」豈不是會封腿？她大笑話總有方法騷，會再諗計仔：「學學友講，可能有個新場地比紅館大，我話唔做大型演唱會啫，改做巨型演唱會，哈哈！」

Karen坦言為最後一次紅館騷碌盡人情牌請嘉賓，其中一位便是「歌神」張學友：「親自邀請佢嚟，佢亦一口應承！同佢個淵緣實在太特別啦！（搵番啲舊照花好多時間？）又唔係，Keep喺床頭，哈哈！講笑！早喺2013年嗰陣為慶祝入行20周年搞咗個展覽會，所以搵過啲嘢出嚟一次，再拎出嚟好就手。」

提到今次就連德籍老公Johannes都上台表演，Karen即冧讚愛人好犀利，首次演出非常淡定：「佢彈琴本身就好叻，但喺升降台度出嚟同平時喺屋企彈係兩回事，又要戴耳機，唔一樣！（點報答佢？）交番個人畀佢囉！哈哈！自己都要休息吓，呢半年嚟主力搞個騷，加咗好多新元素，話晒咁耐都冇喺香港做騷。」指她全晚都好堅強，只是哽咽過一次而冇爆喊，Karen笑說冇諗過會真情流露：「《HEY! 如果⋯⋯》係我第一隻碟嘅歌，從來都冇公開唱過，歌詞有離別意思，所以覺得好感動。（都忍到冇爆喊。）因為跟住要彈琴，分散咗啲注意力。」