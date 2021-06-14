英皇搞真人騷選「新秀」　騎呢新人嚇窒軒仔祖兒

近年香港興起選秀真人騷熱，唔少年輕人都想博一博，搞唔同平台表現自己，隨時由素人升呢做藝人，而英皇娛樂旗下線上平台都搞咗個真人騷《新秀訓練營》，日前已揀出14位參加者，喺主持人李靖筠（Gladys）帶領下，於3個月內接受歌唱、舞蹈、演戲及形象改造全方位特訓，當中霍汶希、張敬軒、容祖兒、泳兒、許靖韻等藝人擔任評判或導師，進行淘汰制揀人，勝出者成為英皇簽約新人，受公司重金力捧。

尋晚（13日）平台就搞咗個直播騷，等參加者同大家見面，當中不乏唱得之人，但同時亦有騎呢選手以另類方式博得大家眼球，就好似怕醜仔Woody咁，雖然佢外形未算出眾，皮膚管理亦不如理想，細細聲又驚青，但係就得師兄張敬軒力撐，講到明會畀機會佢。另一男選手Chris就喺張敬軒面前大唱《櫻花樹下》，獲軒仔評語「唱咗第2個旋律出嚟」，認真大膽。

而女選手亦同樣「驚人」，當中Racy皮膚黝黑又自稱「黑妹」，着皮褸高唱《浮誇》，一去到高潮位佢更加一個華麗轉身，除咗除埋皮褸亂揈，佢仲拗晒腰、遮面、摸頭，用「沉浸式」方法獻唱，成功嚇窒評審李靖筠同衛詩雅。