張學友再做嘉賓王！踩莫文蔚場興奮唔敢亂攬

「歌神」張學友向來都係演唱會嘉賓王，近年有咩演唱會歌手都會力邀佢上台，就好似2019年容祖兒嘅個唱請到佢，直呼係入行20年最大花紅，人緣同樂壇地位都可見一斑。歌手莫文蔚（Karen）香港站巡演昨晚（13日）尾場，同樣邀請到呢位嘉賓王「出山」，疫情下難得一見學友現身，令全場哄動。她先在Encore時唱出橫掃各大頒獎禮的金曲《呼吸有害》：「我會記住呢一刻、每一位嘅聲音，我真係好幸運有你哋！等咗我咁耐，雖然要同紅館Say Goodbye，但音樂係會令我哋喺另一個地方相遇！」續向Fans派定心丸指並不是要封咪，所以唔使驚！

緊接她介紹嘉賓張學友出場，笑說等了對方足足35年，能邀請到他是超級大榮幸，甚至直言若然歌唱生涯中不能跟他同台合唱一次會是極大遺憾！學友甫現身全場Fans即High爆熱烈歡呼，二人一見面亦即攬攬，並合唱《望月》，將個唱氣氛推至最高點！及後學友搞笑話已於台下問准對方德籍老公才擁抱，又話事前已做了檢疫測試，是陰性：「好耐冇上嚟呢度！綵排嗰陣都忍唔住大叫一聲『紅館』！」再指若今次真的是Karen的最後一個紅館騷是一件非常惋惜、遺憾的事：「你哋要諗方法用誠意打動佢返嚟！不過好似話香港將會有個場地係大過紅館，到時佢再帶嚟更精彩嘅演出！」

之後二人拖手，Karen細談跟學友的淵源，憶述中學時期是學校總編，為谷校園雜誌銷量，設法搵當紅歌手做獨家專訪，最後就是搵了學友，更晒出當年的雜誌內頁，另外她又自爆出道前曾以「學生妹」身份為對方伴舞，晒演出相時，學友抵死笑話：「點會有呢啲咁靚嘅學生妹㗎？我冇向你有表示咩？係喎！我嗰陣已經唔得啦喎，哈哈！見到張相都覺得好唏噓，你咁耐到依家都冇乜點變，都係咁努力！見證到你嘅進步。」

他又爆Karen當年初出道時曾覺得香港沒有機會發展而想過走：「呢次真係千奇唔好走呀！」而他臨唱Medley前，笑話Karen沒有考慮過他的年紀，自嘲現時學新嘢好慢：「可唔可以簡單啲？雖然記得辛苦，但我都記得晒，放心！我會盡力！」隨即二人合唱《離開以後》、《只想一生跟你走》、《每天愛你多一些》等串燒金曲。

另外，李克勤亦有任演唱會嘉賓，他以全黑打扮現身與Karen合唱《回首》及《原來⋯⋯沒可能》，Karen之後表示跟克勤相識28年，但今次竟是首次合唱，兼大爆對方原來是大師兄，二人曾經一同加入星光唱片，及後晒克勤加盟日的舊照，見她當年以小師妹身份獻花：「你係我嘅恩人，係你帶我出嚟，我做人有始有終、有頭有尾，係Perfect Ending！」雖則二人從未同台合唱，但她笑指有隔空合作過：「原來《回首》MV個靚女係我嚟！因為今次要唱，我搵番嚟睇，仲問我老公係咪我！哈哈！」而原來克勤都懵然不知，場面搞笑！

Karen於個唱尾段再帶來另一節Medley，當唱到《HEY!如果⋯⋯》時不禁哽咽起來。之後她再次晒琴技，其德籍老公Johannes亦邊彈鋼琴邊升上台，兩公婆一同合奏盡顯默契！完成彈奏部分後，Karen向Fans介紹老公，再由老公伴奏之下唱《再生》，她更索性坐在鋼琴上，Sweet爆跟老公四目交投，唱畢進階跟老公情深咀嘴，大放閃光彈！最後她獻唱《回家》，並跟Fans許下承諾：「我哋下次喺另一個舞台相遇！多謝香港！I Love You Hong Kong！」再走勻全場飛吻道別，個唱約於晚上11時50時圓滿結束。