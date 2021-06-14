細屋搬大屋！陳智燊宋熙年只用200蚊輕鬆搬竇

藝人陳智燊（Jason）及太太宋熙年（Sarah）自離巢後轉做KOL，經常將日常生活拍片放上網分享，宋熙年早前為Jason再誕下一子，隨着一對仔仔愈嚟愈大空間就要愈來愈多，而近年KOL事業發展得唔錯嘅兩人，就決定細屋搬大屋，等兩個仔仔住得舒適！佢哋仲將今次搬屋過程拍片公開，同網友分享點樣先搬得輕鬆啲！

Sarah一開始就稱讚自己叫Jason買咗部卡板車非常精明，只需要200蚊，輕輕鬆鬆就將好似人咁高嘅雜物搬到停車場上車，Jason貫徹好男人作風，全程做搬運工，而Sarah只負責揸機拍攝，期間Jason童心未泯坐上卡板車滑來滑去，認真可愛！兩人都解釋番點解唔搵搬運公司，原因係呢啲雜物都屬於兩個仔仔嘅，佢哋想安頓好先，然後再搵搬運公司搬自己嘢，認真廿四孝父母！

到入到屋嗰刻，睇得出算係中高上住宅，門口已經有個超大型鞋櫃，不過Sarah就嫌鞋櫃櫳太深難搵鞋。然後佢哋就帶大家參觀廚房，廚房都有成300呎，兩公婆一齊煮飯仔拍埋片都冇問題！鏡頭一轉，又到Jason抹櫃，原來當時已經係凌晨2點喇，不過Sarah一路都陪住佢，仲鼓勵老公聽日繼續！