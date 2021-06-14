爸爸一向給人的感覺是食無定時又無咩要求，快餐店一碟豆腐火腩飯可能已經很滿足。難得在父親節，一於請爸爸食餐好，坊間餐廳特別為這個節目提供中、西、日等菜式的限定餐單或美食，適合和不同類型的爸爸開心Share，延續男人的浪漫。

傳統中菜

經典滋味

和家人吃飯，中菜最適合作分享，尖沙咀鏞鏞·藝嚐館於6月12日至20日推出父親節4人套餐，當中不乏多款傳統菜式。五式開胃菜拼盤包括雞樅菌萵筍鮑魚、滷水鵝掌翼、肥燶叉燒、酸蘿蔔紅菜頭海蜇、古早味蝦籽紮蹄，之後便是餐廳著名的正宗燒鵝髀，啖啖肉相信必定父親歡心。其他還有花膠竹笙海皇羹、百花炸釀蟹鉗、老陳皮蒸東星斑等一連串菜式，最後以飄香鮮蝦荷葉飯及芝麻椰汁糕作結，相信必讓爸爸身心飽足。（需預訂）

低至75折

在特別節目推出的菜單，通常都會有不同的優惠，上海菜館夜上海於6月19日至20日推出特價的4人父親節套餐，頭盤有香葱雞髀菇、風味醬蘿蔔和鎮江肴肉，來一個滋潤的花膠燉蝦頭湯後，就可品嘗清炒河蝦仁、葱燒遼參、龍鬚魚絲和樟茶鴨，最後以小籠包作結。套裝於父親節做特價，較平日低約75折，感覺更抵。於6月20日惠顧，每位爸爸更獲送日本設計威士忌杯1隻。（需預訂）

西日之選

日式鐵板

火候十足的鐵板燒，在香港很受歡迎。沙田帝都酒店櫻田日本餐廳於6月19日至20日，特別推出「長崎A5和牛、鮑魚、牡丹海老刺身晚餐」，當中包括鱈場蟹玉子卷、三文魚親子松露卷、4款刺身盛合、鮑魚天婦羅外，還有肉嫩香濃的鐵板燒長崎A5和牛薄燒和鮮味的櫻花蝦海膽炒飯，惠顧父親節晚餐的客人，會獲送送特濃朱古力慕絲。於6月18日前預訂套餐，可獲9折優惠。（需預訂）

限定菜式

提到Duck & Waffle的招牌菜，必定想到油封鴨脾、煎鴨蛋配窩夫，在父親節當日，Duck & Waffle Hong Kong除供應2款早午餐，以及各式全日餐單外，還特別推出限定香烤Duroc豬扒配芥末雜菜、黑種草籽及茴香乳酪，爸爸們更可免費享用以波本威士忌、Lager啤酒等調配的The Forefather雞尾酒，實行邊飲邊嘆。（需預訂）

西班牙盛宴

惹味香濃的西班牙菜是最佳的佐酒料理之一，灣仔西班牙餐廳The Optimist於6月20日在早上11時30分至下午5時30分推出一日限定菜單，當中包括海鮮冷盤、炸西班牙小辣椒、招牌流心蛋和藍鰭吞拿魚他他4款小食，主菜有多款選擇，重量級的限定炭烤1.4公斤戰斧牛扒適合一家人分享，另外還有波士頓龍蝦燴飯、香烤慢煮羊肩或蒜香野生紅鯛魚等，最後以雜莓芝士蛋糕及朱古力布朗尼作結，每位爸爸會獲送1杯以氈酒調配的雞尾酒Mr. Wright。 （需預訂）