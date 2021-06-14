楊千嬅半個鐘冧掂李治廷　搞咩獲讚耐力過人？

歌手楊千嬅近年雖主攻內地發展，但仍不忘香港樂迷，她即將推出廣東話新歌《你會愛的人》，並同時推出國語版《愛過你的人》，她指由於同時收到廣東話及國語的歌詞，而2份歌詞拼在一起又能成為完整的愛情故事，故有此構思。而新歌描述到當一段男女關係步伐不一致時的情況，她就分享自身愛情觀：「我覺得兩人在一起時要互相包容，但有時對包容有誤解，以為改變自己去迎合對方，但是這些關係是不健康的，所以最緊要是忠於自己的感覺。」

講到MV方面，千嬅自言已很久沒有拍MV，今次拍了14個小時，雖然辛苦但是很滿足。她更特意找來型男李治廷擔任MV男主角，她表示：「當初想物色一個有外貌又有才華的型男，於是膽粗粗主動邀請李治廷演出，希望他江湖救急，想不到李治廷在半小時內即答應，更追問時間地點。」大讚對方有義氣。至於李治廷則表示今次是2人首次合作，他坦言彼此緣分很奇妙，昔日曾雖同一唱公司卻未曾合作，反而因有同一位健身教練而變得相熟，他又指：「千嬅體能耐力過人，自己做到一額汗，千嬅還堅持繼續做運動。」

另外，講到去年因疫情關係令世界巡唱及香港演唱會無奈中斷，她表示會繼續追求夢想，不會放棄，又透露在巡唱期間，歷時3年拍製了一部個人紀錄片，相信很快便能推出，答謝粉絲支持。