為鼓勵大家接種疫苗，不少私人機構都各出奇謀，甚至有發展商送出千萬「豪宅」引起熱話。不過，面積僅約400呎的觀塘單位始終豪極有限，放眼外國，當地的真豪宅除了地方大得驚人，更擁有媲美五星酒店的配套設施及美景！其中位於美國洛杉磯的豪宅924 Bel Air，叫價接近HK$20億，奢華程度超出大家想像，終於明白甚麼叫「貧窮限制了想像力」！

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美國 最高定價 應有盡有

由發展商Bruce Makowsky開發的924 Bel Air甫一推出，便憑着US$2.5億（約HK$19.5億）成為美國定價最高的房屋。這幢樓高四層的豪宅前後花了4年時間興建，面積達3,530平方米、共有12間睡房、21間浴室及3間廚房，坐擁聖莫尼卡海灘及洛杉磯繁華景色。豐富的娛樂設施令人目不暇給，屋內包括有5間酒吧、水療房、健身室、按摩室、品酒室、酒窖、設有40席的電影室及附設保齡球場的遊戲室。屋外同樣精彩，房子頂層是高爾夫球場，並擁有85呎的無邊際泳池，池邊則裝上了大屏幕及設有酒吧，不過更厲害係連直升機坪亦一應俱全，照顧認真周到。

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瑞士 私人雪場 底層有湖

正所謂靚景無價，坐落於瑞士滑雪勝地聖莫里茲（St. Moritz）、售價高達US$1.85億（約HK$14.4億）的7層豪宅The Lonsdaleite，便讓你盡享當地優美景色。該房子約4,000平方米的面積，共有5間套房，踏入屋內即可看到高約11米的落地大玻璃，將阿爾卑斯山的宏偉盡收眼底。布置方面同樣精雕細琢，其中一幅牆鋪上了珍貴的水貂皮，早餐廳的牆身則鋪上了24K金，加上鋪了紅天鵝絨的圖書館，流露高貴氣派。更精彩的是豪宅的底層，除了設有酒窖及私人影院，還有一個地底湖讓你暢泳，而且湖底有水晶燈照明，呈現華麗視覺效果。不得不提的是，房子外還附有一個私家滑雪場，場內設有登山吊椅，可以輕鬆自在、不被人打擾下享受滑雪樂趣。

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5層閣樓 無敵海景

要住得招積，並不一定要住House，地處法國南部的摩納哥，便有一幢歐洲地中海海岸第二高的摩天大樓Tour Odéon。建築樓高170米、共有49層，內有70戶超大面積的公寓單位，當中橫跨45至49層的Penthouse，推出時便索價高達US$3.87億（約HK$30.2億）。面積達3,300平方米，擁有5間睡房（另有3間工人房），配備了頂層露台、戲院、圖書館及連接了滑水梯的無邊際泳池，並且每層也有廚房。不過最價值連城的，莫過於居高臨下、360度飽覽地中海及摩納哥美景。而且業主可享用私人司機、廚師及24小時有服務員為你效勞。而大樓本身亦設有佔地達1,800平方米的水療中心Odéon Spa，並有著名餐廳Odéon Café by Cipriani等設施，享受勝人一籌。

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大師級泡泡夢幻屋

如果追求與別不同的豪宅，位於法國康城郊外的Palais Bulles應該會是你杯茶。由著名時裝設計師Pierre Cardin及知名建築師Antti Lovag聯手打造，花了14年時間於地中海峭壁上建成了粉紅色泡泡型建築，佔地達1,200平方米、共有29間房間，擁有花園、池塘、泳池外，更有可容納500人的戶外劇場。現時估計售價高達US$3.35億（約HK$26.1億）。