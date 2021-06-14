封甄子丹做偶像　謝霆鋒渴望有身體接觸！

由陳木勝（Benny）執導及監製，甄子丹及謝霆鋒主演的英皇電影《怒火》昨晚（13日）於上海舉行發布會，英皇集團主席楊受成雖未能到場，但也特別錄下影片作鼓勵，稱讚《怒》片是陳木勝導演畢生功力的精彩展現，子丹及霆鋒亦打得非常賣命。

霆鋒表示非常珍惜這次得來不易的寶貴機會：「我特別興奮，因為呢幾年一直冇拍動作片，一直手癢、腳又癢，接到導演嘅電話話有呢個機會，我覺得當然好，知道同丹哥合作，我更加興奮，丹哥係我偶像，佢所有電影我都睇過，而且模仿過好多唔同情節，結果打爛咗屋企好多嘢。」

霆鋒回想當年首次跟子丹合作《龍虎門》，原來曾有一大遺憾：「佢演我哥哥，而唔係對手，我好渴望被佢打，因為有身體接觸，先有學習嘅機會！（今次喺電影角色完全對立，係咪實現咗你個願望？）實現一半，佢其實好遷就演員，雖然係打，但喺掂到我前一秒，佢會收手！」子丹笑言：「霆鋒每次都話，用力啲打，咁鍾意被人打！你唔可以受傷，你受傷嘅話，我哋就冇戲拍喇！」子丹又自爆小秘密：「其實有一次，我哋差啲有合作機會，陳導演搵過我拍《新少林寺》，可惜因為檔期問題，我無法演出！」

發布會率先曝光電影多個震撼場面，包括尖沙咀激烈槍戰，以及子丹霆鋒在教堂終極對打等，子丹表示《怒》片是自己從影以來拍過最滿意的實戰動作片，霆鋒也坦言好久沒有打得這麽爽，更把本片列為自己十年內最滿意的一部電影，他說：「我相信陳木勝導演一定會覺得非常驕傲！」霆鋒指陳導演是其恩師：「我十九歲就開始同陳導演拍《特警新人類》，我嘅枱上依家仲會放住導演同我講過嘅一句話『堅守信念』，每次食飯都會睇到呢句！」

子丹回憶陳木勝患鼻咽癌後的最後一段時光，對方打電話對他說：「從來冇試過咁痛，做咗好幾次化療，人瘦咗，食唔落嘢。」但語氣非常精神，話題還是沒有離開過《怒》。幾個月後，陳導演再來電話，說癌病擴散了，但還熱情地講這部電影的事，子丹說：「佢個腦全部都係電影，從來冇訴苦過！」