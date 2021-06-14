大S低調捐救護車　網友質疑「漂白」

台灣女星徐熙娣（小S）與老公有見台灣疫情嚴峻，捐了不少物資給有需要的人，但網民有感小S一邊做善事，但其正傳婚變的家姐大S（徐熙媛）卻網上發文：「我們被集體屠殺了！」，批評大S拖後腿，而小S對此在社交網回應：「其實我姊做很多善事，她是好人。」

據知，大S於5月底時曾透過S媽捐贈救護車給醫療單位，由於辦行政手續需時，目前捐贈事宜還在進行中，救護車約40萬港幣，而S媽承認消息：「三級警戒剛開始時，熙媛就告訴我，她想要為醫療團隊做點事情，醫療的部分我們不懂，但得知偏鄉的醫療資源不足，熙媛決定先捐贈救護車。」

對於網友批評大S，S媽為女兒呼冤：「熙媛在疫情擴散的第一時間就說要捐贈救護車，原本熙媛就是很低調，完全沒有用她的名義來捐贈。她很早就用心在做，網友這樣罵她，我看了很心疼。」

大S的善行，卻被部分網民認為她在「漂白」，大S經理人回應說：「許多網友與媒體人的指正，我們都收到了，原本大S不想回應捐贈一事，就怕報道出來後又會有部分聲音說我們企圖藉機漂白，況且現在也不是比拼誰捐多寡的時候。」除了助人，大S亦救毛孩，曾以經理人的名義捐款給防止虐待動物協會，大小S公司中的1隻貓，也是10年前大S在路邊撿回收養的。