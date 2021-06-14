「謀女郎」變「新進氈星」　倪妮4日走足4場勁Chur

「謀女郎」倪妮曾經被人批評「顏值高、演技低」，不過隨住佢不斷努力做好演員呢份工，都漸漸開始有人讚佢都算係演技派。而早前佢喺上海舉行嘅電影之夜，被恩師張藝謀「加持」點名鼓勵後，佢果然有謹記張大導話：「繼續加油努力，珍惜今天獲得的成績，把它看做一個起點，努力、刻苦、認真、堅持，不要忘初心。」所以佢去足4日共4場大型影視活動，仲要逢到必chur，次次都着到靚靚，表現超進取，被網民封為「新進氈星」，即係不停行紅地氈。

啲網友幫佢數過，佢由6月10號開始，先去過上海電視節，憑嗰套傳同內地女星劉詩詩爭戲而傳不和嘅《流金歲月》角逐「最佳女主角」，着咗條復古綠色裙嘅佢最後輸咗畀童瑤，之後再去上海國際電影節開幕禮，嗰日造型又係走古典高貴路線，第3場就係去上海電影之夜頒獎禮，身穿閃爆銀色裙嘅佢，終於冇白行一趟，得獎之餘又可以同恩師同場獲點名讚。而第4場就係參加發布會，同導演黄建新及一眾合作演員行紅地氈，而嗰日佢一樣博到盡㗎，換上黑色吊帶奶罩裝，大騷其標準模特兒身材，原來做演員，除咗要演技好，樣靚，仲要夠腳骨力，否則點行晒啲紅地氈呢？