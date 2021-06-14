王祖藍放手搞《死因有可疑》　方力申爆張秀文最陰濕

無綫全新燒腦綜藝節目《死因有可疑》今日播出，拍攝全程冇得take two，參與藝人雖然一再埋怨，不過張秀文笑指整個過程好開心：「我哋拍嗰陣覺得好好玩呀，一嚟又要用腦，二嚟又要防人，好投入好enjoy，所以我有信心觀眾會睇得開心！」方力申則大爆張秀文是導演之外最陰濕的「隊友」：「佢勁係勁在，係唔係都呃我哋，所有嘢都唔知真假。」

另外，節目形式破格及製作用心，雖只是五集「實驗性」綜藝節目，單是度身訂造道具已超過200件，而製作班底亦全數起用年輕人，導演Marcus是經內部調職後初試啼聲，編劇阿智則曾參與無綫王牌綜藝節目《學是學非》創作。

編劇阿智透露提出節目構思時，已獲首席創意官王祖藍一Take通過：「佢問我點解第一個單元想拍校園，我話因為女藝人着校服好睇，佢深表認同之後就冇再干涉過。」劇本更是在零高層改動的情況下進行拍攝，自由度極高。他又指祖藍向他大派定心丸，直指冇收視壓力：「佢話得架喇，最緊要畀心機，拍得開心、盡咗力已經足夠。」

對於試映會有人質疑參與藝人狀態過於輕鬆，Marcus解釋：「係設計嚟，我哋想呈現佢哋最真實一面畀觀眾睇，演員喺鏡頭面前會有包袱，所以我叫佢哋用最relax狀態去做，最好互寸，好似平時同朋友玩緊咁；如果一發現佢哋演緊戲，嗰啲片我就唔會要。」