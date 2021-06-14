冇得飛！繼續狂掃外國美妝品！

雖然近日疫情略有放緩，但距離完全安心出遊似乎還有一段日子！這對於足足有年幾兩年沒有外遊、無法狂掃美妝產品的本地女生來說，無疑是一個折磨。可幸的是，近日有多個外國美妝品牌進駐香港，讓「餓」了很久的絲打終於可以一解思鄉之情，在港自製的瘋狂血拼回憶！

「韓」風襲港

韓國健康及美妝連鎖店OLIVE YOUNG向來是本地女生遊韓必到的朝聖地，店內除有琳琅滿目、來自世界各地的名牌護膚化妝品外，更有不少獨家發售的人氣韓國美妝品牌，滿足不同顧客需要。近日OLIVE YOUNG特別攜同3大人氣品牌來港，為K-Beauty粉絲止癮！

帶領純素護膚潮流：當中BRING GREEN便是當地一個大熱綠色護膚品牌，主張以不同植物萃取打造自然、無添加的天然護膚品，產品低刺激、高成效。

科研護膚之選：原名「BOTANIC HEAL boH」的BIO HEAL BOH，以生物皮膚學為基礎，主打醫學抗皺，以科研配方有效逆轉肌齡，全方位改善肌膚狀態，其產品連敏感肌也適用！

打破傳統彩妝界限：在韓國有「唇彩專家」之稱的的WAKEMAKE，主將打破傳統界限，創造自我風格，以豐富色彩與尋求多變的品牌概念帶領潮流美妝趨勢。彩妝產品由眉筆至眼影、唇膏至唇彩、底霜至胭脂都一應俱全，性價比超高，讓女生輕鬆打造時尚韓系妝容。

浪漫法國香氣

不愛韓流愛法國浪漫情懷又有咩選擇？剛於銅鑼灣開設全港首間概念店的PANIER DES SENS，應該啱你心水！事關這個主將天然、有機、環保、純正的法國天然護膚品牌，今次一口氣將多種來自普羅旺斯的自然氣味道引進新店，推崇天然文化。

品牌多年來一直秉承有5大生產承諾，包括100%法國製造、製造含80%~100%來自天然原產地成分的天然護膚品、純素（除蜂蜜系列與部分含有蜂蠟的潤唇膏外）、可持續採購和環保設計。另又承諾將環保系列產品收入的1%捐贈到不同機構，保護大自然。加上店內產品種類繁多，由馬賽皂液、潤手霜、面部護理、身體護理、男士護理到淡香水等都一應俱全；而且除主打的普羅旺斯氣味之外，更有10款或以上的天然芳香（如橙花、杏仁、海茴香等）可供選擇，讓崇尚天然的女生，輕鬆揀到合適產品。