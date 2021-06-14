天氣愈來愈熱，真係好想去泳水消暑呀！AV業界資深人士神仙乙就話，如果冇時間去泳池或海灘游水，都可以用眼睛感受箇中樂趣，日本AV界就有好多競泳水着系列，當中嘅女優會喺泳池演出，更加會同男優打番場激烈水戰！

誘人美尻

喺WANZ出品嘅《不知不覺吸引男人的魔力尻》中，擁有極美尻以及魔性美貌嘅篠田由飾演游泳教練，專門教男人游水，每次都換上不同顏色嘅競泳水着凸顯誘人身材及圓潤美尻，令班男人睇到眼甘甘，當中有一個大膽嘅男士竟然提出要求，話好想試下美尻嘅威力，由妹見佢咁有膽識，於是主動同佢玩素股引爆。之後，對方愈來愈進取，多次喺泳池同由妹激戰，更加放肆地中出添！原來由妹一直利用教練嘅身份勾引男人上床，以解決自己長期高漲嘅性慾！

遇上狂迷

喺S1推出嘅《泳裝愛好者的目標》入面，青春可愛又好波嘅美少女山崎水愛成日都去室內泳池游水，由於怕着三點式太性感會吸引狂蜂浪蝶，所以着上一件頭嘅競泳水着，但係咁就出事喇，因為有一個競泳水着狂迷睇中咗愛妹，趁佢喺更衣室換衫嘅時候偷拍裸照，然後威脅阿妹獻身！之後，狂迷仲三番四次趁泳池冇其他人，向愛妹求歡，喺迫於無奈之下，阿妹只好答應。

愛上鹹濕仔

呢部《長身美腳被無情地用口品嘗》講述身材高挑又好波嘅美人兒日向真凜，有一個保持美好身段嘅要訣，就係每日都會去室內泳池游水，由於身材太出眾，着住競泳水着相當搶眼，吸引到鹹濕仔大雄嘅注意，大雄除咗偷拍真凜換衫，仲偷阿妹嘅泳衣嚟自娛，被發現之後仲發難，用裸照威脅阿妹就範。之後，大雄仲約真凜返屋企「再續前緣」，點知阿妹喺床上完全配合動作，原來佢被對方強勁嘅雄風征服，相當享受高潮快感！

簡評

以前覺得三點式泳衣露出度高，但係日本AV界就話畀大家知，一件頭嘅競泳水一樣可以帶出無比快感，好似今日推介畀大家嘅作品咁。當中本仙好鍾意篠田由主演嘅《不知不覺吸引男人的魔力尻》，一來由妹魅力迷人，二來身材又弗又婀娜，三來佢着住競泳水着大玩素股同騎乘，絕對可以稱得上係極上嘅視覺享受！