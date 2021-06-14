Joseline Kelly　舞出快感

能夠喺美國四仔界取得成就嘅脫星唔多，而紅到去歐洲嘅更係少之又少，Joseline Kelly就係當中嘅少數，事關擁有與別不同魅力嘅佢，不但帶畀四仔迷新鮮感，芭蕾舞蹈員嘅身份，更係佢最大嘅吸引之處。

同男友合演

唔少脫星都自稱曾經習舞，或者曾經做過舞蹈員，只係講到真係擁有非凡舞功，Joseline Kelly敢稱第二，絕對冇人敢認第一，皆因佢出道之前，不但係一位專業芭蕾舞表演者，更曾經參加多個芭蕾舞比賽，絕對係舞林高手！

喺美國喬治亞特蘭大出生嘅佢，6歲便開始接受芭蕾舞訓練，佢之所以鍾愛跳芭蕾舞，原因係父母都係芭蕾舞蹈員，夢想成為獨當一面嘅芭蕾舞者。後來佢跟家人移居法國，為咗生計，喺一間夜總會跳舞，並結識到男友兼跳舞拍檔，兩人喺舞台上嘅火辣演出，不但令觀眾睇到興奮無比，更獲得歐洲著名四仔片廠Marc Dorcel嘅邀請，佢同男友一齊演出《Luxure: I Offer My Wife To Others》，不但獲得極佳回響，更喺XBIZ頒獎禮獲得「最佳性愛演出」及「最佳四仔作品」兩項提名。

追求唯美

見咁好反應，於是Marc Dorcel食住個勢搵佢拍多幾套作品，而憑住精彩嘅高難度體位演出，令佢順利喺美國四仔界打響名堂，並吸引到各大片廠嘅招手，而Marc Dorcel亦簽佢做專屬嘅「Dorcel Girl」，足見佢係幾咁受歡迎。

對於呢個成績，Joseline Kelly坦言感到相當意外，而佢之所以決定簽約，原因係佢追求唯美性愛演出。佢表示同美國四仔片廠合作時，發現對方着重重口味嘅演出，拍攝出來嘅效果毫無美感，而拍攝手法唯美嘅Marc Dorcel搵佢做專屬女郎，試問又點會唔答應呢？人氣再升嘅佢，喺2019年嘅AVN及XBIZ頒獎禮獲提名「最佳脫星」及「最佳後門演出」，證明佢實力強勁，家陣成為炙手可熱嘅脫星。

Profile

出生日期：1997年3月22日

身高：163cm

三圍：32C-23-36

社交網站

唔知係咪Joseline Kelly工作太忙碌，經常要美國歐洲兩邊走，所以唔得閒經營社交網，僅得32個貼文，只係簡單Po張性感相，連短片都冇，當中佢提到最鍾意食Pizza，哎呀！阿妹小心愈食愈肥呀！