相識25年首次合作！胡定欣接受唔到做方力申繼母

視后胡定欣、方力申、黃宗澤（Bosco）、蔡思貝及蔡潔，到九龍灣為邵氏新劇《廉政狙擊》拍外景，定欣飾演方力申繼母。男方自爆與定欣入行前已認識：「大家喺聯校活動識，係同學嘅同學，一直保持聯絡。佢當年參加新秀，我仲入電視城支持佢，不過識咗咁多年，今次先係首次合作。（佢話你第一句對白係叫佢死八婆！）拍得好有親切感。」並透露自己只得一星期戲份。

定欣笑言接受不了方力申做其繼子：「今次啲男演員個個由同輩變咗做我後輩，Bosco做我細佬，方力申做繼子！我同方力申講，你唔好接呢個角色，有乜理由你係我繼子呀！」而蔡潔會在劇中默默守護定欣，有曖昧關係。

至於Bosco飾演患「情感遲鈍症」，被思貝主動追求。問思貝最後是否成功得手？Bosco即搶答：「佢強姦我！唔係，後面未寫到，但我覺得會。」並大爆思貝與蔡潔開放，偷聽兩女講Phone Sex話題，思貝解釋：「唔係特登攞出嚟講，只係講起蔡潔把聲好磁性，會唔會兼職同人講電話，先講到呢個話題。」她反問Bosco會否幫襯？他笑言：「唔會，一聽把聲就知係你哋，我唔會幫襯Phone Sex，係就嚟真！」