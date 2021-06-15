【是日通勝】（一點居士）

辛丑年五月初六甲午金建日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：祭祀、會友、飾牆

忌：出財、開倉、詞訟

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：3、5、6、8

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：白羊座、天蠍座

白羊

有能力預見潛在的危機，對改善財政有幫助。

金牛

身心狀態平平，做事難專注，不如回家休息。

雙子

不宜花大錢吃喝玩樂，否則有機會負債收場。

巨蟹

坐言起行可搶佔勝利的先機，勿再拖泥帶水。

獅子

別人的支持不是理所當然，做人要懂得感恩。

處女

做人要時刻自我反省，諉過於人將令問題惡化。

天秤

想法被人否定，要虛心接納，別只顧抱怨。

天蠍

大方接受朋友邀約，可給沉悶的生活添加趣味。

人馬

忙碌不是藉口，與人溝通要坦誠，忌怠慢對方。

山羊

工作得心應手，但要保持謙虛，免得惹人嫉妒。

水瓶

愛情運最強，另一半的體貼關懷讓你倍感窩心。

雙魚

心情愉快，可於社交場合結識有利事業的貴人。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）鼠 人緣差

鼠

是日沖煞，人緣一般，誤信閒話將招來麻煩。

牛

心態積極，迎來事業發展機遇，要好好把握！

虎

感情生活出現暗湧，要信任伴侶，別只懂吃醋。

兔

運氣稍遜，若做事不夠用心，勢必錯漏百出。

龍

工作進度理想，宜爭取休息時間，避免過勞。

蛇

宜調整工作安排，不要為工作而犧牲休息時間。

馬

事業運欠佳，做好時間分配，慎防顧此失彼。

羊

心情受人事問題干擾，公事進度比預期落後。

猴

多做運動有益身心，但要注意安全，量力而為。

雞

處事有點慌失失，謹記哭鬧是解決不了問題。

狗

善用口才，可帶來桃花運，易博得異性好感。

豬

財運不錯，惟落實投資計劃前，必須做足功課！

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

「瑞獸」大不同

很多人在家中也會擺放瑞獸，大致分為招財、化煞氣、辟邪等類別，而不同瑞獸有不同的功效。

麒麟是吉祥的神獸，品性馴良，不傷人畜，故有「仁獸」之稱。相傳麒麟的出現，皆是普天同慶的是和平盛世，其最大的功用是鎮宅驅邪，如屋外走廊有怪異、凶宅，可放在屋內對着大門的位置。如窗外是墳場、醫院、山頭荒嶺，更適宜擺放。擺放麒麟之前，最好先開光，以震懾邪靈。

貔貅有聚財及鎮宅兩種功能，它以錢財為食糧，沒有肛門，有入冇出，所以極為有利催財。另外，由於貔貅的個性兇狠，所以有驅邪作用。貔貅有一角及二角之分別，一角是「天祿」，用來催財，可放西方或東北方，這是2021年的財位。二角是用來辟邪的，可放在對門或向窗外的位置。

蟾蜍是三腳的，口咬住金錢，腳踏元寶，有招財效果。相傳蟾蜍的身體可以膨脹數倍，吸取大量財氣。蟾蜍可擺放在該年的財位，並向着主人經常坐臥的位置，例如床頭或者梳化，寓意為主人送財。

石獅子是最佳的化煞瑞獸，如屋外動土、路冲、大廈尖角丶天橋等煞氣，可放一對獅子化煞，雄獅是左腳搭着繡球，放在門或窗左邊，雌獅形態是撫摸着幼獅，放在右邊，但切忌對着別人的家門。