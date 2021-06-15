恨足4年！黎諾懿生日收大禮　老婆佗第2胎

「疫境廚神」黎諾懿與太太李潔瑩（Nicole）結婚7年，4年前誕下兒子「小春雞」，一家三口幸福滿瀉。身為廿四孝爸爸的他為免兒子孤單，數年前與太太已有共識追多個，此後每晚不設防造人。恨生B恨到出口，他每次出席活動時圍繞生B話題，更揚言心願想生女。

怕小器唔宣布

除了調理身體，兩公婆用盡一切人脈尋找生B妙方，連造人體位、擇時辰、中西合璧等方法也做齊，自誇有心有力的他，雖然想老婆第2胎生女，但揚言絕不會採用人工受孕，一切順其自然。最近終於傳來喜訊，Nicole成功懷有第2胎，全家上下興奮不已，同時亦為今日（15日）41歲生日的諾懿帶來最好的生日禮物。

由於Nicole懷孕至今兩個多月，為怕「小器」，除了家族成員，諾懿未有向身邊朋友報喜。日前Nicole和朋友們為諾懿預祝生日時，Nicole明顯面圓圓、腰肢比前粗，而且飲食小心，不吃生冷食物，滴酒不沾，孕味甚濃，不過席間她和老公堅持封口不提喜訊。日前與陳敏之宣傳無綫節目《識貨》的諾懿，明顯心情靚爆，但見到同事也只能將秘密藏在心裏，未敢公告天下。

由於造人幾年才成功，諾懿對老婆得來不易的第2胎也分外小心，雖然挾着「疫境廚神」的人氣狂接內地工作，並原定下月將投入拍攝網絡大電影，但為了照顧太太，他決定煞停內地工作，專心做暖男老公，全天候陪伴太太。

孖李佳芯慶祝

恨追女恨到出面的諾懿，年前拍攝劇集《BB來了》時，與劇中女兒「允豬」結下緣分，昨日（14日）跟劇中幾位飾演不同時期「允豬」的小演員與「老婆」李佳芯再聚頭，預祝父親節之餘，順度為他慶祝生日。即將做哥哥的「小春雞」亦有現身，與一眾小朋友玩得不亦樂乎，而諾懿趁機喪聞「囡囡除」，合照時一手攬住兩個「允豬」，盡顯恨女之情。記者向他求證再造人成功一事，他只說：「呢一刻唔方便講，總之有好消息就同大家公布啦！」