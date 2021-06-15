東方日報C1：黎諾懿生日收大禮　老婆佗第2胎

恨追女恨到出口的黎諾懿，自從兒子「小春雞」出世後，每晚開行Turbo造人，經過數年努力、用盡千奇百趣方法，近日終迎來喜訊，太太李潔瑩已懷孕2個月，向今日41歲生日的諾懿送上大禮。為了新成員不容有失，諾懿忍痛煞停搵真銀的內地工作，實行全天候做跟得老公！

「疫境廚神」黎諾懿與富家女太太李潔瑩（Nicole）結婚7年，4年前誕下兒子「小春雞」，一家三口幸福滿瀉。身為廿四孝爸爸的他為免兒子孤單，數年前與太太已有共識追多個，此後不設防造人。恨生B恨到出口，他每次出席活動都圍繞生B話題，更揚言想生女。

怕小器 唔宣布

為了再生B，兩公婆用盡一切人脈尋找生B妙方，連造人體位、擇時辰、中西合璧等方法也做齊，自誇有心有力的他，雖然想老婆第2胎生女，但揚言絕不會採用人工受孕，一切順其自然。最近終於傳來喜訊，Nicole成功懷有第2胎，全家上下興奮不已，同時亦為今日生日的諾懿帶來最好的禮物。

不過由於Nicole佗B只得2個月，為怕「小器」，除了家族成員，諾懿未有向身邊朋友報喜，即使近日Nicole與友人幫老公預祝生日時，已發現她面圓圓、腰肢變粗，飲食時更分外小心，不吃生冷食物及滴酒不沾，孕味甚濃，但兩公婆仍堅持封口。日前他與陳敏之宣傳無綫節目《識貨》時心情靚爆，但見到同事也只能將秘密藏在心裏，未敢公告天下。

由於造人幾年才成功，諾懿對老婆得來不易的第2胎也分外小心，挾「疫境廚神」人氣狂接內地工作，原定下月將投入拍攝網絡大電影，但為照顧太太，他決定煞停內地工作，專心做暖男老公，全天候陪伴太太。

孖李佳芯慶祝

恨追女恨到出面的諾懿，年前拍攝劇集《BB來了》時，與劇中女兒「允豬」結下緣分，昨日跟劇中幾位不同時期的「允豬」與「老婆」李佳芯再聚頭，預祝父親節之餘，順道為他慶祝生日。即將做哥哥的「小春雞」亦有現身，與一眾小朋友玩得不亦樂乎，而諾懿趁機喪聞「囡囡除」，合照時一手攬住兩個「允豬」，希望太太佗B女。記者昨日向他求證，他故作神秘表示：「呢一刻唔方便講，總之有好消息就同大家公布啦！」

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