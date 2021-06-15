李靄璣原來係「畫家」　最想畫老公林奕匡裸體

藝人李靄璣（Rikko）作為一個數碼內容創作者，最近喺香港探索藝術，她形容：「香港呢兩月好似藝術月咁，好多外國好出名、唔同類型嘅藝術作品都嚟咗香港做展覽，我就睇咗好多，仲被呢位法國抽象畫家Georges Mathieu啟發咗，因為佢40歲都做畫家去畫畫，而之前係做Marketing同公關，佢成長路好以我咁，所以我都再拎起畫布、畫筆再畫番畫。」她又說自小愛藝術，亦知自己有天分，由小學到中學都有上藝術堂，曾經得過全校藝術金獎，但到中學時，其父母覺得藝術難維生，到中二、中三之後才暫停，直至踏入演藝圈，因為疫情關係，多了空餘時間接觸藝術品，令自己重拾當初的興趣。

問到她擅長的畫作，她說：「以前我主要以人像素描為主，畫過油畫，依家就鍾意抽象為主，都鍾意試用唔同質料，如塑膠彩、油彩，加埋啲金箔砌埋一齊，做一啲唔同Texture出嚟。」又指對顏色相當執着，早前布置家居時想搵一個掛畫，但在網上遍尋不獲，結果由自己新手繪畫。

問到可會邀歌手老公林奕匡為裸體模特兒？她坦言：「我有問過佢呀，話好想畫佢，佢都話好，不過暫時冇機會，我覺得人體係世界上最特別、最非凡嘅構造，如果要畫裸體人像，都幾有趣架。」又說老公在她感染下，也有興趣畫畫。