楊丞琳昆凌用呢招減肥！34D台妹引66萬人睇收身成果

通常大家諗起減肥就係又要少油、少鹽、少糖搞到無啖好食，但原來減肥都可以唔使戒口喪食乜都得，你都咪話唔爽喎！「台劇女王」楊丞琳同周杰倫老婆昆凌，就係用最近流行嘅「168斷食法」減肥，即係自行將每日進食嘅時間，限制喺8個鐘之內，其餘嘅16個鐘就唔可以食嘢，而喺嗰8個鐘之內想食乜都得，不過如果選擇對身體好嘅無加工食物，並攝取蛋白質同大量新鮮蔬菜，保持均衡飲食，可以令斷食效果更好，又唔會令身體造成負擔，而喺空腹嗰16個鐘，就只能飲水、茶或黑咖啡。

減肥餐單曝光

楊丞琳透露體重曾達到115磅，佢用168斷食法，成功喺2個月內減13磅，佢分享自己嘅減肥餐單，每日只食2餐，起身會先飲500ml水，之後第一餐較為豐富以蔬菜同肉類為主，有烚菜同煎牛排或煎雞肉嚟攝取足夠嘅蛋白質，仲會配上番薯替代澱粉，補充足夠碳水化合物，而第二餐就飲高蛋白粉配無糖豆漿。佢仲配合高強度帶氧運動，例如跳舞，跑步等，減磅效果就會更為顯著。

昆凌喺黑澀會出道嗰陣包包面，畀依家圓潤好多，佢原來好早就已經用168斷食法，喺生完兩胎之後，仍然可以保持住喺100磅以下，佢透露自己好為食，又唔可以捱餓，平常嘅飲食習慣以蛋白質為主，會食雞胸肉、麥片、雞蛋、海鮮等都相對豐富，只係佢唔會經常食甜品或是熱量較高食物，例如朱古力、薯片等零食。

實測片引66萬人睇

而喺盛產索女嘅台灣，當然都仲有唔少女仔用168斷食法減肥啦！就好似網紅Ann Chiu（安秋），佢就用14日實測，佢同平時一樣食滷肉飯、雞排等食物，而佢每星期只做2次運動，佢每日都同網友分享減磅進度，結果最後成功減咗7磅，而馬甲線都變得明顯，佢都話效果畀佢想像中好，佢呢條減肥實測片，成功吸引66萬人觀看，亦令佢人氣急升！

樣子甜美嘅佢，擁有34D火辣身材，佢經營自家網上頻道，主要同網友分享吃喝玩樂、健身減肥心得等，有近9萬粉絲，佢仲不時喺社交網大晒性感相，盡騷Fit爆身材，實行派福利冧粉絲！

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