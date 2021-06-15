MIRROR做一日麵包店Sales　AK鞠躬道歉吸Like

ViuTV《調教你MIRROR》尋晚（14日）播出第6集，今集調校主角有寡言的Frankie，心水清知道經理人花姐想調校佢嘅說話能力，又坦言跟住組合行咗2年半，開始睇唔到自己個定位，對於被指係隱形名單內嘅人，佢覺得初出道值得被講，明明內心有委屈都唔出聲，但依家會努力、主動將自己變得更好。而花姐評論Frankie因優柔寡斷又懶散的性格累事，搞到依家都冇突出成績，希望佢識得努力，再爆當初簽佢嘅原因原來係因為寶姐覺得佢好靚仔！

節目中段導師梁祖堯（阿祖）點名AK、Alton同Frankie呢3位成員做一日麵包店嘅售貨員，全程睇落都有板有眼！阿祖為測試AK係咪咁易黑面，專登搵嚟老友麥子樂做媒，扮客人刻意刁難AK，然後扮找錯錢發脾氣，而阿祖同其他成員就喺場外監控，AK即使有懷疑，但為平息事情都即刻先鞠躬道歉兼順攤補錢，阿祖見事敗，秒速飛撲出去加多兩錢肉緊戲，惟無補於事之餘，亦令3子極之無奈！

而最後製作組搞咗個幕後工作人員嘅《我最喜愛的MIRROR成員》公投，候選名單有Ian、AK同Tiger，最終由Tiger當選，原因係大家覺得佢永遠唔會搶中間位置，一直好真心、認真咁去做每一件事。