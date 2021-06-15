重購症發作！收藏家為保育狂儲電子遊戲

打機幾乎是人人都喜愛的消遣活動，當中有人會為此而瘋狂，電子遊戲為寶物。今集「香港郵政「愛護動物協會百周年」紀念郵票」特約《我儲咗D乜》，找來了電子遊戲收藏家Dixon，向大家展示他的收藏品。

RETRO.HK創辦人Dixon，自長大後再次購入紅白機之後就恍如患上「重購症」，愈買愈多不能自拔，亦曾遠赴海外修讀遊戲設計，並對遊戲機的構造及歷史產生濃厚的興趣，他向主持人展示了一部Atari Pong遊戲機。「以前嘅遊戲機無換帶嘅諗法，淨係得幾款內置嘅Pong遊戲，控制器係控制Pong嘅吧。他亦表示後來任天堂的出現，顛覆了整個遊戲業界發展，遊戲亦開始變得更多元化。

被問到最喜愛的三款遊戲，Dixon表示自己很欣賞《莎木》、《魂斗羅》及《街霸》，提到遊戲中的細節更表現得津津樂道。「我哋個年代一入機鋪，即使環境好嘈雜，都一定聽到『阿波get』『all you get』呢啲招式嘅聲音，佢陪伴好多人成長。」未來他計劃致力集中於遊戲保育上，並希望收藏更多香港人自行研發的遊戲，將文化承傳下去。

Dixon珍藏了紅白機的《孖寶兄弟》及《俄羅斯方塊》遊戲帶，他說道後者銷量比較高，除了因為遊戲老少咸宜外，亦一直有舉辦比賽令遊戲知名度不斷提高。