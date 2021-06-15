父親節除了準備美酒佳餚或禮物外，不妨來一點點「甜」，一塊小小的朱古力，又或是精緻的蛋糕，都可令爸爸變得更Sweet。想有點新意又不隨波逐流，近日坊間亦有推出新口味蛋糕，各位子女不妨投其所好，按爸爸口味選擇，讓他們吃出驚喜。

主題甜點

美酒配朱古力

提到爸爸的形象，坊間多以鬍鬚、雪茄和愛飲酒等加以形容，朱古力品牌Schoggi Meier今年的多款父親節朱古力，除有鬍子、雪茄、工具等造型或禮盒外，還有新推出的紅酒及朱古力禮盒套裝，帶黑醋栗和熟藍莓果香的法國紅酒，配上85%黑朱古力雪茄，微甜朱古力和酒的果酸混為一體，味道相當突出，愛品酒的爸爸應會滿意。（3日前預訂）

酒味餡料

若然爸爸不勝酒力，帶酒味的朱古力似乎是個不錯選擇。英國朱古力品牌 Charbonnel et Walker在今個父親節推出4款節日禮盒，Gentlemen’s Nightcap禮盒就包括有氈酒松露朱古力和威士忌松露朱古力，Drinks to Dad禮盒除上述2款朱古力外，還有香檳黑朱古力松露，Gold for Dad禮盒以香檳黑朱古力松露和金箔黑朱古力軟心松露作拼配，最後一款Daddy’s Girl禮盒內有迷你心形海鹽焦糖松露朱古力，子女可按父親的喜好選擇。（門市有售）

紳士之選

作為上班一族，穿西裝打呔是常見服飾，DALLOYAU推出的父親節朱古力慕絲蛋糕就以紳士禮服打煲呔的造型設計，內裏是66%的法國黑朱古力慕絲，配榛子和果仁脆餅底，入口軟滑香脆。（3日前預訂）

清新茶香

除了酒，很多爸爸也喜歡品茗，皇家太平洋酒店的糕餅師特地推出「紳士爸爸」烏龍鐵觀音蛋糕，朱古力外層包住烏龍茶慕絲、烏龍茶鐵觀音海綿蛋糕及鐵觀音奶凍，令層次變得豐富，入口淡淡茶香，甜而不膩。（6月19日前訂購）

超人爸爸

爸爸永遠是孩子們心目中的英雄，超人爸爸這名字當之無愧！帝京餅店大廚趁父親節將至，由即日起至6月30日期（需48小時前預訂），把蛋糕換上超人造型，向威風凜凜的爸爸致敬！這個巴西莓奇亞籽朱古力蛋糕，加入有「超級食物」的奇亞籽，製作成奇亞籽無粉朱古力蛋糕片及奇亞籽藍莓啫喱作為夾心，為爸爸送上美食之餘，不忘關注健康。大廚特別以杏仁布朗尼作為餅底，並且於蛋糕內加入杏仁酥皮粒，最後淋上70%朱古力軟心，富含可可香而不甜膩，非常適合不嗜甜的爸爸口味。

新品登場

邪惡爆漿

若然是重口味的爸爸，不妨考慮多層次的朱古力蛋糕，La Viña和Casa Cacao合作推出The Perfect Surprise無麩質爆漿朱古力蛋糕和Bean to Bite三層朱古力蛋糕2款邪惡朱古力蛋糕系列，前者選用68%果香味朱古力、雞蛋和牛油來代替麵粉，配以朱古力鮮忌廉、朱古力碎等打造爆漿效果。後者選用68%朱古力海綿蛋糕配果仁糖和朱古十口古力力豆等配搭，入口輕盈而有濃濃朱古力香。（1日前預訂）

集體回憶

閱歷豐富的爸爸，若對港式糕餅情有獨鍾，或許會記得以前吃過的核桃千層餅？新開的網上餅店Mille就以繁複手工的核桃千層餅作主打，選用日本麵粉、美國核桃和法國牛油、朱古力和忌廉等食材改良製作，有原味、竹炭朱古力和海鹽焦糖3款口味選擇，千層餅中加入核桃蛋白餅和奶油忌廉，香滑而有層次，讓爸爸邊吃邊想當年。（3日前預訂）