父親節除了準備美酒佳餚或禮物外,不妨來一點點「甜」,一塊小小的朱古力,又或是精緻的蛋糕,都可令爸爸變得更Sweet。想有點新意又不隨波逐流,近日坊間亦有推出新口味蛋糕,各位子女不妨投其所好,按爸爸口味選擇,讓他們吃出驚喜。

主題甜點

美酒配朱古力

提到爸爸的形象,坊間多以鬍鬚、雪茄和愛飲酒等加以形容,朱古力品牌Schoggi Meier今年的多款父親節朱古力,除有鬍子、雪茄、工具等造型或禮盒外,還有新推出的紅酒及朱古力禮盒套裝,帶黑醋栗和熟藍莓果香的法國紅酒,配上85%黑朱古力雪茄,微甜朱古力和酒的果酸混為一體,味道相當突出,愛品酒的爸爸應會滿意。(3日前預訂)

酒味餡料

若然爸爸不勝酒力,帶酒味的朱古力似乎是個不錯選擇。英國朱古力品牌 Charbonnel et Walker在今個父親節推出4款節日禮盒,Gentlemen’s Nightcap禮盒就包括有氈酒松露朱古力和威士忌松露朱古力,Drinks to Dad禮盒除上述2款朱古力外,還有香檳黑朱古力松露,Gold for Dad禮盒以香檳黑朱古力松露和金箔黑朱古力軟心松露作拼配,最後一款Daddy’s Girl禮盒內有迷你心形海鹽焦糖松露朱古力,子女可按父親的喜好選擇。(門市有售)

紳士之選

作為上班一族,穿西裝打呔是常見服飾,DALLOYAU推出的父親節朱古力慕絲蛋糕就以紳士禮服打煲呔的造型設計,內裏是66%的法國黑朱古力慕絲,配榛子和果仁脆餅底,入口軟滑香脆。(3日前預訂)

清新茶香

除了酒,很多爸爸也喜歡品茗,皇家太平洋酒店的糕餅師特地推出「紳士爸爸」烏龍鐵觀音蛋糕,朱古力外層包住烏龍茶慕絲、烏龍茶鐵觀音海綿蛋糕及鐵觀音奶凍,令層次變得豐富,入口淡淡茶香,甜而不膩。(6月19日前訂購)

超人爸爸

爸爸永遠是孩子們心目中的英雄,超人爸爸這名字當之無愧!帝京餅店大廚趁父親節將至,由即日起至6月30日期(需48小時前預訂),把蛋糕換上超人造型,向威風凜凜的爸爸致敬!這個巴西莓奇亞籽朱古力蛋糕,加入有「超級食物」的奇亞籽,製作成奇亞籽無粉朱古力蛋糕片及奇亞籽藍莓啫喱作為夾心,為爸爸送上美食之餘,不忘關注健康。大廚特別以杏仁布朗尼作為餅底,並且於蛋糕內加入杏仁酥皮粒,最後淋上70%朱古力軟心,富含可可香而不甜膩,非常適合不嗜甜的爸爸口味。

新品登場

邪惡爆漿

若然是重口味的爸爸,不妨考慮多層次的朱古力蛋糕,La Viña和Casa Cacao合作推出The Perfect Surprise無麩質爆漿朱古力蛋糕和Bean to Bite三層朱古力蛋糕2款邪惡朱古力蛋糕系列,前者選用68%果香味朱古力、雞蛋和牛油來代替麵粉,配以朱古力鮮忌廉、朱古力碎等打造爆漿效果。後者選用68%朱古力海綿蛋糕配果仁糖和朱古十口古力力豆等配搭,入口輕盈而有濃濃朱古力香。(1日前預訂)

集體回憶

閱歷豐富的爸爸,若對港式糕餅情有獨鍾,或許會記得以前吃過的核桃千層餅?新開的網上餅店Mille就以繁複手工的核桃千層餅作主打,選用日本麵粉、美國核桃和法國牛油、朱古力和忌廉等食材改良製作,有原味、竹炭朱古力和海鹽焦糖3款口味選擇,千層餅中加入核桃蛋白餅和奶油忌廉,香滑而有層次,讓爸爸邊吃邊想當年。(3日前預訂)