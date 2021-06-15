東冲有料到：重開布吉島

早前泰國政府旅遊局的主管和一眾官員身處布吉島，為重開布吉島作出準備及與業界溝通。（胡慧冲提供）

執筆之時泰國政府旅遊局的主管和一眾官員都已身處布吉島，為重開布吉島作出準備及與業界溝通，如無意外，半個月後布吉島便會透過沙盒計劃（Sandbox Scheme）通關。若然成功的話，泰國其他地方如清邁等都會陸續倣效，讓外國旅客到訪。

你可能認為，即使前往泰國不用隔離，但回港後卻依然要隔離14天或21天，試問誰又會願意出發呢？但從港聞版得知，政府現時正研究一種入境時「篤手指」驗抗體的方法，若然成功推行，隔離時間便會縮短至7天，也算得上是好消息。當從布吉回港後，便入住香港不一樣的酒店，不用上班下，將度假的感覺延續下去。

但需要隔離對香港人來說始終是一項負擔。相比之下，外國不少地方卻免除了隔離之苦，而且外國人到訪泰國，一般都會逗留十數天，尤其經歷了那麼長時間的禁飛，相信他們對泰國已經是趨之若鶩，也難怪泰旅局十分重視一些西方媒體及Blogger的報道。

希望兩地疫情控制得愈來愈好，香港人從泰國回來，可以縮短隔離的子。政府也可以考慮接種了兩支疫苗後，能否免除隔離。但願全世界能早日四圍飛。

胡慧冲