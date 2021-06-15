衛蘭玩菲林相機後學識慳家　最愛影小朋友

歌手衛蘭（Janice）跟妹妹衛詩（Jill）及師妹曾若華（Jude），今日（15日)出席為視障攝影師舉辦的攝影展，除了她們之外，薛凱琪都有跟視障攝影師互動，不過她因身在外地未能現身，而期間每人亦有分享親自操刀的照片。受訪時Jill驚嘆視障攝影師即使只靠感觀，影出來的作品都好靚、好獨特，又說曾閉眼試體驗箇中感覺：「之前有個視障朋友嚟公司影相，叫我瞇一隻眼試吓，但真係好高難度，平時好習慣一影相就會望鏡頭，所以係個大挑戰，好佩服佢哋。」

Janice接話覺得人體真的好奇妙，縱使缺乏一個感觀，其他感觀就會加強作彌補，講到她日前推出的新碟內附菲林相集，問到最近是否愛上攝影？她笑說是個新嘗試，之前好少影菲林相，接觸後學識「慳家」：「每張相都唔想嘥，所以每個Shot都要度得好準，就會花多少少時間，最鍾意影小朋友，覺得佢哋啲動作好自然、好單純。」續透露正籌備下一隻新碟，詳情就要先賣關子。

Jill及曾做過婚攝Jude都不約而同話鍾意旅行影相，紀錄當刻感受好特別，另外，前者預告新歌《想改寫的事》MV將推出，當中跟駱振偉有激烈嗌交場口，更要出手打對方心口：「拍得好辛苦，需要好多Energy，同埋個情緒要好嬲。」而後者就話7月中出新歌，會自導自演其MV，正籌備當中。