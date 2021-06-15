Pershing 8X　100%碳纖維得獎遊艇　勝在夠快

陽光普照的日子，不少人也會趁機出海遊船河，享受海天一色的美景；若然你所乘坐的海上座駕是一艘高速小巧的運動快艇，還能嘗到海上馳騁的暢快體驗，感覺更爽！像今次介紹的碳纖維遊艇「Pershing 8X 」，一身銀灰色，除了貌似飛彈外，更具備強勁性能，可造出高達48節的飛快航速，難怪能獲得「2021 Motor Boat Awards」獎項。

運動性能卓越

售價約599萬美元（相當於4,650萬港元）的「Pershing 8X 」，出自意大利著名遊艇品牌Pershing。先由外觀說起，銀灰色船身配以動態的流線、眩目的側翼，予人型格霸氣的感覺，用料為輕巧堅固的碳纖維，好處是可以大大提升遊艇的運動性能。

動力配置方面，發動機款式乃因應船上的客房數量而定。若是4間客房的設計，將搭配MTU 16V 2000 M96引擎，以38節巡航速度前進，可航行320海里，最高航速為45節；若是3間客房的設計，則配備MTU 16V 2000 M96L引擎，以41節巡航速度前進，可航行310海里，最高航速則能提升至48節！

舒適駕駛體驗

內部方面，雖然「Pershing 8X 」屬屬小型遊艇，船長只有25.5米，但經過精心布局，令有限空間得到善用，足以乘載最多16人。除了主人套房夠寬敞，還可劃出3至4間客房，供8位賓客留宿。另外，為了滿足船主與乘客享受日光浴的需要，船首甲板超長，船尾亦擺放了日光浴墊，而且船身兩側均設有通道，方便乘客穿梭船首至船尾不同位置。

值得一提，駕駛室的設計別出心裁，通道闊落，座椅舒適，空間感十足，並配置了全新的推進控制系统，將操控、導航和監控系统整合，船主可以通過大型碳纖維面板和24吋觸摸屏輕鬆駕駛；再者，船上裝設了創新的 Music Hull系統，讓船上的人能在音樂襯托下，盡享乘風破浪的樂趣。

規格表

船長：25.5米

船寬：5.86米

吃水深度：1.4米

滿載排水量：67,000kg

燃油容量：6,200升

水箱容量：1,300升

引擎：MTU 16V 2000 M96或MTU 16V 2000 M96L

巡航速度：38~41節

最高航速：45~48節