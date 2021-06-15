鍾培生性慾強搞足2粒鐘　林作自認滿足唔到女伴

藝人林盛斌（Bob）與江美儀主持的無綫節目《Mean Talk》，首集嘉賓邀請了「百萬拳賽」的鍾培生與林作擔任。阿Bob指林作近期小動作多多，似有想「縮沙」退賽之嫌，鍾培生聞言即「警告」林作說：「我自己同我自己講，今年真係唔想打官司，真係賠死你，（你退賽）我真係告爆你，八位數字都未必夠賠。」林作則淡定回應：「因為我媽唔識教仔，佢覺得揼錢落個仔度就可以保護佢，佢身邊啲豬朋狗友又話算到我今次會出事。我好貪佢（鍾）嗰一百萬嘅，我想食兩家茶禮啫。」鍾培生謂若林作真的出賽，不排除有額外盈餘會分Bonus予對方，他說：「啱喇，收完阿媽錢，再收我錢，畀我打鑊甘！」

二人被主持追問到每月收入，林作表示應該有40萬，主持追問有如此可觀為何仍貪圖100萬出賽費時，鍾培生說：「有我鍾培生畀佢抽水抽半年喎，佢梗係制啦，唔收錢都制啦！」不過鍾培生則拒絕回答月入數目，指以免引起公憤，稱收入相當可觀。隨後鍾培生又不斷指林作40萬月入太少，林作反擊說：「你入嚟我公司做保險，畀一年睇吓你有冇做到我咁喇，鬥唔鬥吖？你搞得贏我，我畀100萬你。」兩人針鋒相對，搞笑又有火藥味。

鍾培生與林作又在節目中大爆醉酒後醜態及性經驗，鍾培生自稱最長一次性經驗長達兩小時，此言一出令大家也感震撼，他說：「我可以一分鐘，亦可以兩個鐘，我出名性慾強，我肌肉控制好勁，我所有嘢都控制到。（即係可以控制到對方嘅高潮？）絕對係。秘訣係呼吸同下盤肌肉要收放自如。呢樣嘢我由細練到大，因為我係完美主義者。」林作則自嘲又懶又自私說：「我比較冇顧及對方，我滿足唔到我伴侶，呢個係根據裕美嘅真實反應，佢成日都鬧我。」此言令在場的裕美極為尷尬。