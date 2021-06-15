羅家英糖尿指數上升　汪明荃：愈叫佢就愈想食！

藝人汪明荃出席《重生趙飛燕》首映禮，她指今次是第一套以電影加互動方式拍攝的粵劇，一定要來支持：「以電影加網上方式好新潮同幾好玩，可以喺網上揀結局，而且入面以圓玄學院實景拍攝，令我諗番起以前自己經常喺嗰度拍嘢，係一個新嘗試。（自己會唔會試吓？）我睇吓效果好唔好先，我睇咗內地套白蛇傳拍得好好，相信呢種應該會係一種趨勢，大有大做細有細嘗試，總要走出條生路，（如果你試會揀邊套？）如果特技多應該係《楊枝露滴牡丹開》，多嘢玩啲，風雷雨電嚟打你，而且造型都靚。」

談到丈夫羅家英近來糖尿指數上升，她説：「佢少食糖，不過飯麵都鍾意食。（有冇叫佢戒口，聽唔聽你話？）同佢講咗要自己要注意吓，麻麻哋聽話啦，不過愈叫佢就愈想食囉！」

望打入年輕人市場

問到電影拍攝時間及成本，身兼編劇及主角的謝曉瑩説：「今次電影製作由藝術發展局贊助，用咗6位數字，不過Over Budget得好犀利，實際拍攝時間好濃縮，用咗2日通宵全日拍晒，但前後期製作時間花咗好多，今日個版本係為首映做嘅，之後網上版會更加長，可以畀觀眾好似打機咁以趙飛燕嘅視覺去做晒所有嘢。」監製及音樂設計高潤鴻則希望粵劇可以「潮少少」，打入年輕人市場，等他們可以接觸同認同本地文化。