翠如祝福文被批太矯情！蕭正楠：佢當洪永城係細佬

藝人蕭正楠到將軍澳電視城出席《一笑渡凡間》宣傳活動，眾人在台上大玩遊戲，期間他與湯洛雯及簡淑兒玩夾波波遊戲，阮兒又施展一字馬。講到今個星期就大結局，他開心大家喜歡，其中小朋友又愛看，可以讓他們認識濟公，很有教育意義。他又笑言希望開拍續集：「初初以為成日會着濟公嗰套衫，點知拍到第19集都未換衫，去到最尾一集先變身，所以希望有續集啦，原班陣容，因為夾得好開心。」

講到翠如祝福好友洪永城（Tony）結婚一文被批太矯情，似寫給前度，他說：「Tony真係好剋佢，佢哋喺埋一齊都冇好事發生。」他表示大家睇完篇文章都應該會明白翠如意思：「唔係踩Tony又唔係宣洩啲乜，只係當佢好似細佬咁，見佢依家有個咁好嘅太太有啲感觸，總之我哋4個人知道係冇任何意思，而翠如亦都覺得Tony大個仔，叫佢唔好辜負身邊呢一個。」問到之後可會叫翠如發文小心點，因常常被人曲解？他說：「有心人去諗另一個意思，甚至誤解都冇辦法，但唔可以因此而唔Post，唔可以因為咁而放棄自己嘅人生，應該繼續做。」

如捲政治風波

至於之前與太太黃翠如捲政治風波，他心情輕鬆有備而來表示：「呢啲事在所難免，如果大家剩係Cap嗰一秒真係控制唔到，大家睇晒條片就會知咩事，我哋真係連續3個幾星期跑步冇停過，每朝6點起身跑一個鐘。（你哋有冇唔開心或無奈？）無奈，唔可以話唔開心，其實段片冇表達任何意思，只係享受跑步同影相作為紀念，但啲人要誤解我都冇辦法。」