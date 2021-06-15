受馬國明刺激　湯洛雯搞到唔想生B！

「靚湯」湯洛雯及簡淑兒（Jessica）到將軍澳電視城出席《一笑渡凡間》宣傳活動。問到最後誰情歸蕭正楠？靚湯笑言不想劇透，但作為「大婆」都心痛Jessica。對於阿蕭想原班陣容開拍續集，2女大表贊成：「可以拍時裝版，講濟公穿越現代。」而講到新一屆港姐開鑼，她們身為師姐兼屬同屆港姐，靚湯就謂沒有留意，但知道關禮傑大女關楓馨有參選，她說：「我唔識佢，但我識關禮傑，因為有合作過。（你哋都係星二代，會唔會有咩寄語佢？）要放鬆心情，我當年就係因為『星二代』呢個稱號，所以好大壓力，搞到冇自信。」

她又笑言：「好多人話我哋有後台，其實係冇，我就係人辦，做咗9年先有機會做女一，我覺得佢可能係唔想大家覺得佢靠屋企，想靠自己努力，所以先嚟參選，所以會支持她。」而Jessica就謂有留意新一屆港姐，笑言對似足佛祖的霍韻璇最深印象，讚對方樣子慈祥。

另外，講到靚湯男友馬國明新劇《寶寶大過天》剛開播，她坦言未有時間看，問到豈不是見不到男友湊BB的樣子？她笑言：「嗰時我哋同一時間開劇，我有時都會去探班，都會見到香香（岑麗香）同馬明湊BB乸手唔成勢嘅樣，但香香好啲。（睇到之後有冇刺激到你？）有呀，刺激到我唔想生，哈哈。」她又謂男友都想睇《一》，呼籲大家現時可以睇晒2套劇！