藝術家Wizard Skull　惡搞創作Double Mouse

以二次創作藝術作品聞名的紐約塗鴉藝術家Wizard Skull，最擅長將其個人特色注入不同卡通人物當中加以創作，通過玩味的塗鴉貼紙將歡樂帶到不同角落。曾經將麥當勞叔叔惡搞成性感健碩男Sexy Ronald的Wizard Skull，是次就將目標轉移至另一家喻戶曉人物米奇老鼠身上，創作出擁有兩個頭部的Double Mouse，合作夥伴Cozmo Studio更特別將Wizard Skull創作的一系列藝術品帶到香港展出。

由6月18日至25日於中環Asterisk舉行的首個Wizard Skull藝術玩具展覽，除會首度展出Wizard Skull創作的雙頭米奇老鼠吹氣人形公仔外，更會發售限量版藝術玩具及周邊商品。當中粉紅色版本的Double Mouse Figure更是特別為香港展覽而設計，而其他只限場內發售的單品就包括有帽款、地氈、打火機、襟章及貼紙等等。與此同時，主辦單位亦特別空運了15幅Wizard Skull帆布畫作到場展覽及出售，並會有一條Double Mouse短片以NFT（Non-Fungible Token）形式進行拍賣，銀彈充足又鍾意投資的藝術迷千祈唔好錯過！