C AllStar玩篤胸　釗峰被On仔撳到硬咗！

組合C AllStar將於7月24及25日假紅館舉行《C AllStar 集合吧演唱會2021》，優先訂票已火速售罄，4子開心又為飛債頭痛，成員釗峰表示：「優先訂票好快賣晒，陸陸續續好多朋友買唔到都打電話嚟搵我訂飛，我有好多飛債呀！」吳崇銘（King）安慰他說：「其實唔使咁驚，因為仲有公開發售嘛，仲有機會買到飛。」

釗峰再呼籲：「唔好問我有冇內部飛，請喺6月16號早上10點，準時去售票網站撳F5（電腦鍵盤）的重新下載功能鍵）啦！」然後他雙手合十向媽媽道歉：「媽媽，如果再要飛都要上網撳呀！」釗峰好奇問King和Jase，如何安排多位紅顏知己的座位？他問King：「你啲妃嬪係咪分四面台分四邊坐？如果咁啱坐埋同一行點算？」又問Jase：「你啲Baby Girls又點分布呢？」King即刻拉埋釗峰落水，笑言：「我啲妃嬪就會坐喺你啲妃嬪隔離。」

檢查釗峰胸肌

陳健安（On仔）懶理3子講到嘻哈大笑，他認真地用手指檢查釗峰胸肌，他說：「我幫大家Check吓啲質地，釗峰硬咗喎，做過咩嚟？」身旁King有樣學樣，篤完釗峰又篤On仔胸肌，再篤自己比較，然後一臉權威地說：「釗峰又未夠On仔咁硬！」釗峰說：「我都冇佢咁大。」Jase笑說：「釗峰被On仔撳完之後硬咗！」4個大男孩為胸肌議論紛紛，原來他們為了配合今次演唱會服裝備戰，King說： 「大家練咗咁耐，當然會有啲服裝可以Show到成果。今次無論台、燈、聲和服裝，都比我哋以往演唱會更貴更靚。」對於全場劃一票價，他們向Fans大派定心丸：「劃一票價人人平等。」