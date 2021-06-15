蜂王漿紓緩前列腺症狀

Q：今年27歲，十幾歲時經常尿急，弄得家人好緊張帶我求醫，曾被誤診是性病、包莖問題，中西藥都吃過，情況時好時壞，後來便不了了之，多年持續有尿頻，自慰射精會痛，個人憔悴精神不好，自我觀感長期低落。直到兩年前開始拍拖，再去看中醫，說是前列腺問題，醫治了半年好似有好轉，但又開始另一問題，發覺做愛沒敏感的感覺，嘗試自慰同樣失了快感，性慾也下降。於是又再看專科，終於給我一個較確實的答案，是患上無菌前列腺炎。現在用力提東西，龜頭會滴滲出體液，咳嗽亦會。使我煩惱的還有小便不清易滴尿，所以很怕喝水。已在長期服中藥，也會定期看專科，想知道日常要注意甚麼和選擇吃些甚麼保健食品呢？

龐先生

A：前列腺是男性內生殖器中最大範圍的附屬性腺，位於盆腔底部，其上方是膀胱，下方是尿道，前方是耻骨，後方是直腸，其功能為產生前列腺液，前列腺液可給精子供給營養，製造健康精子。

前列腺炎的發生率，據統計超過男性人口的50%，復發率亦可高達25%，且有年輕青化趨勢，趨向成為男性性健康的公敵，性治療專業鼓勵男性於50歲前後便應定期進行前列腺檢查。前列腺炎患者長時間飽受症狀之苦，包括日常會常覺尿頻、尿意不盡、會陰脹痛、睪丸不適、搬重物或激動時滲出尿液等不適情況。性愛時，患者亦面對射精痛楚及陰莖麻木之苦。

閣下確診為患上「無菌性慢性前列腺炎」，由於屬無菌症狀，不屬急性帶菌性質，故難以抗生素對付，遂變成一種長年累月難以治愈和容易復發的一種前列腺炎，患者必須憑意志力和注意身體健康來減輕症狀，有不少患者選擇以中藥和保健食療去調理和控制病情。

有不少前列腺炎患者為避免頻密上廁所，而刻意逃避喝水，這是錯誤的做法。減少喝水，表面上減輕尿意，卻阻礙了正常的新陳代謝及排毒運作，降低了人體的抵抗力，缺水口渴更會導致易便秘和有口氣等等。性事方式，很多患者遇早洩、不舉、感覺麻木等性功能障礙問題，寧可抗拒與伴侶發生性行為。在身體不適及心理壓力雙重打擊下，精氣消耗，個人意志消沉，鬱鬱寡歡。

閣下需注意，除恢復多喝水之外，適量的運動如跑步、游泳等都可加速血液循環，養成經常鍛煉身體的習慣可緩解部分前列腺炎徵狀如尿頻等。不過患者應避免單車運動，避免單車的三角堅硬座位壓迫到會陰，加劇陰部不適。日常注意個人營養吸收，忌煙酒、忌煎炸食物、宜清淡。一些具消炎效用的天然食品，可助紓緩症狀，當中蜂王漿所含有的三磷酸腺苷、果糖等成分，有助重新提升性功能、緩和體內炎症、增加精子數量和存活率、增強性慾望、調理前列腺功能紊亂問題及其引發不舉和早洩等性功能障礙。為着個人性健康及性福着想，閣下宜持之以恒，在治療、保健、調理多管齊下，擊退前列腺病症。

李偉儀