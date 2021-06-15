張敬軒成日被「姐夫」單立文鬧　原因係…

歌手張敬軒到將軍澳電視城錄影《勁歌金曲》，他表示來攞今年第2首冠軍歌《Sweet Escape》。講到有單立文點評的環節，他說：「其實我已經畀佢親切地點評咗好多年，因為佢係我姐夫，我叫胡蓓蔚做家姐，電視上只不過係佢3、4成功力，依家年輕人都係由《愛‧回家之開心速遞》認識佢，其實我姐夫喺行內係有名嘅低音結他手同埋監製，所以佢係有資格畀意見我。（佢鬧得你最甘係邊次？）好多年前佢話我個人好散修修，可能佢嗰時得閒，成日睇電視就會鬧我同埋家姐，其實都唔係鬧，係畀意見，都係為我好。」他亦坦言入行耐會有面子及年資包袱：「網絡都會有好多意見，所以歌手要強大自己嘅承受能力，聽多啲唔同意見，有建設性嘅評價係袋錢落我袋。」

陪遮遮上家政班

講到他的工人姐姐（遮遮）又一力作，他笑言二人將上家政班：「人哋上婚姻輔導，我哋就上賓主餐飲輔導，但我唔敢畀佢自己一個人上，佢二次創作能力太強，為保生命安全，所以就會同佢一齊上，會煮中餐為主，會上20堂。」講到遮遮唱歌好聽，為何不帶她上來節目？他說：「我醞釀緊一個勁嘅時候，其實有時喺屋企突然聽到啲口哨聲，仲以為係靈界，但原來係佢唱歌，佢電話有個菲律賓唱歌App，有成百幾首歌，絕對上得台。（會唔會同佢上台唱歌？）驚唔合法，有諗過開Live，但有灰色地帶。（你簽佢做佢經理人咪得？）唔好諗太多，醫好個肚先算。」