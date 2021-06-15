遇上好對手　弱男變持久

最近有個調查報告顯示香港人嘅交歡次數喺亞洲地區排行尾二，到底係邊度出咗問題呢？係男方定女方唔夠主動？抑或男方太弱唔能夠引起女方嘅性趣？AV業界資深人士神仙乙就表示，要令男人由弱變強，女方絕對有能力幫手，好似日本AV嘅絕倫改造系列咁，女優又姣又搶韁，床技超班，令班弱男雄風大振，交歡次數同持久力都直線上升，令雙方都好滿足 ！

J奶助雄風

喺S1出品嘅《絕倫素人宅派遣》中，擁有神級J奶嘅鷲尾芽衣為咗報答粉絲嘅支持，親身去到被選中嘅粉絲屋企，用肉體嚟回饋對方。呢班粉絲全部都係單身獨居男，又怕醜而且持久力差，所以芽衣先同佢哋談心，然後用溫柔及熟練嘅床技令佢哋初嘗快感，雖然男方好快就爆發，但係阿妹唔會露出嫌棄表情，反而更加落力去刺激及喚醒雄風，最後成功令佢哋個個都爆發出驚人嘅持久力，令芽衣高潮迭起！

愈戰愈強

喺Moodyz推出嘅《姐姐的同學絕倫改造》入面，涼真嘅父母去咗旅行，留低佢同家姐由紀喺屋企，而由紀就邀請美艷又豪放嘅女同學夏希栗嚟住幾日。期間兩人因小事鬧交，心情極差嘅栗妹就搵涼真傾訴，言談間發覺涼真原來係處男，於是佢決定色誘對方，更玩起手作仔嚟！呢個時候由紀撞破好事，但係栗妹冇停手繼續照玩，仲話要幫涼真成為真正嘅男子漢，兼且由早洩男變成持久猛男！之後，栗妹同涼真激戰多個回合，果然持久力愈嚟愈強，而由紀就覺得自己今次真係引狼入室喇！

滿足幻想

DAHLIA推出嘅《濃厚筆下4本番》，講述G奶人妻我妻里帆揀咗幾位青頭仔協助演出，能夠同又索又好身材嘅里帆上床，當然感到興奮，更高興嘅係里帆會照佢哋嘅幻想進行床戰，好似有位鍾意親切姐姐招呼，里帆就先同佢傾偈再玩吓遊戲，之後至上床。另一位想被女王玩弄，里帆就變身成為黑皮革裝女王玩到佢爽為止！亦有位想試吓陪浴孃服務，里帆嘅侍浴功夫亦係一絕，咁就梗係冇問題啦！由於多位青頭仔都係第一次，少不免會早洩，而里帆亦耐心又親切咁慢慢令佢哋雄風再起，班青頭仔唔單止極速回氣，持久力更大大提升添！

簡評

相信好多男人都對自己嘅持久力不足而灰心，但有時可能係心理因素影響，亦可能係對方唔識得招呼，先至太快發射啫！好似今日介紹嘅作品咁，女優細心地招呼男人，令佢哋持久力提升。當中本仙最鍾意鷲尾芽衣主演嘅《絕倫素人宅派遣》，因為阿妹親切可人，加上上圍一對白滑J奶，真係好正呀！而佢對待班素人男親切殷勤，唔介意對方屋企豆膶咁細，亦唔介意對方太早洩射，種種表現令觀眾愛上芽衣！