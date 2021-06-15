咩波都識玩！陳曉華外表斯文活力驚人

藝人陳曉華中學時期讀女校，當時相當好動，打籃球、排球、就連足球都踢埋，雖然四肢發達，但手腳並不協調。之前趁未開劇，身體又不好，一次過學多樣運動，包括滾軸溜冰、網球、跆拳道等，外表斯斯文文卻活力驚人。

她接受東網訪問時謂：「入行後我一直未停過工作，之前停工大半年，發現好多缺點，體能都幾差，想改善一下，不過練番好個身體嘅同時，喺呢段休息時間我都脹咗唔少，成日食嘢，由上年10月到依家，我足足重咗20磅，真係脹咗好多，依家要靠做運動減磅，我之前真係試過喺Gym房做運動攰到嘔，依家每日只會喺8小時內食嘢，已經瘦番10磅，希望盡快回復1年前。」

打網球唔怕曬黑

日前，她就跟教練練習網球，拿起網球拍的她每次擊球都相當有力，絕對不容看小，她又認叻說：「讀書時期，其實除咗游水之外，我乜都玩，籃球、排球、羽毛球、乒乓波都有，仲有跟阿哥去踢波，之後大學幾年要讀書，身邊又冇乜朋友陪做運動，所以身體差咗好多。」說到打網球很容易曬黑，不少女仔都「怕怕」時，她說：「係呀！好少女仔唔怕曬，我唔怕，因為自己係易黑易白，好多人覺得我好柔弱、斯文，但我完全唔係，我係陽光女孩嚟㗎！我都宅，但我都好鍾意做運動。」

學戲惡補演技

講到她正為新劇《廉政行動2022》拍攝中，問到之前停工1年會否很徬徨時，她說：「還好，自己有趁呢段時間學戲，惡補一下。（之前被批講對白唔好！）老師點評我嘅都好類近，佢哋話我唔能夠發自內心，之前喺片場好緊張，唔知做緊乜，以為已經好投入，依家會將自己學到嘅應用落去，拍攝時自己會輕鬆啲。」

至於上年《迷網》播出時，她坦言壓力相當大：「嗰陣我拍緊《異搜店》，我唔知自己點改善，第一次拍劇一竅不通，真係好迷惘，好多前輩有指導我，拍《異搜店》時自己都要求高咗，想做得好啲，有時間導演都容許我嚟多幾Take！（有冇壓力爆煲？）一開始有呀！拍《異》時一開始好驚，試過休息時會喊，又試過食食吓飯去咗廁所喊，覺得自己點解做極都做唔好，不過應該冇人發現我去咗喊。」

提到今屆港姐正在面試中，貴為2018年港姐冠軍的她，與之後幾屆的港姐都有拍劇，事業發展不俗，問會否怕很快被「過頭」時，她說：「我自己冇諗過呢啲嘢，選完港姐3年，睇番以前都好似妹妹仔咁，希望試多啲唔同嘅嘢。」

同狄易達係朋友

愛情方面，之前一直有傳她與狄易達翻撻，說到此時，她說：「之前啲緋聞過咗去嘞！依家我都係單身，我同佢係朋友。（唔想拍拖？）我唔急拍拖，我嚟嚟去去都係同幾個女仔朋友玩，又唔覺得好需要拍拖，因為一拍拖就要諗結婚。（咁快？26歲啫喎！)係呀！所以唔想諗得咁複雜。」