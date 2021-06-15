林家棟爆粗鬧新人：要佢記住呢個感覺！

由影帝林家棟、南亞裔新演員Bipin Karma、袁富華、太保、杜燕歌、蔣祖曼等主演的電影《手捲煙》，將於後日（17日）上映，今晚（15日）先舉行群星好友場，獲陳凱詠、徐栢康、周家怡、劉俊謙、釗峰、陳健安等現身力撐。

林家棟受訪時講到電影是在疫情爆發初期拍攝，憶述當時喺大廈走廊拍攝時，引來居民眼望望：「唔係因為見到拍戲，而係出聲叫我哋戴番口罩，咁我哋都好乖，唔使埋位都有戴，但最慘嗰陣全球對呢個疫情都唔知係乜，又唔了解，當時都好驚。（有擔心？）講真以我個性格，都唔擔心得咁多，都係要做，部戲本身係早半年開拍，咁啱一延遲半年就撞正疫情，好彩最後順利完成。」

讚Bipin Karma好戲

他大讚Bipin Karma雖然是新演員，但好好戲，拍出來效果人人滿意：「嗰時開緊會我就一句粗口好狠咁飛落佢度，佢好愕然，我就問佢係咪覺得好難受、被欺負？就係要佢記住呢個感覺，因為佢喺戲入面個角色就係咁。」新戲入圍多個影展，問到是否覺得付出過後有好回報？他直言當然想有好回報，因為今次是由電影發展基金撥款拍攝，要向大會、納稅人交代：「我哋做到嘢㗎！培育到新人㗎！」

講到日前港府修訂電影檢查員指引，影片若構成危害國家安全或禁上映，林家棟直言暫時不作回應，因為近日跟古天樂仍為新戲開工，未有時間了解事情始末：「依家講任何嘢都唔公平，我又唔信啲懶人包，知啲唔知啲，所以答唔到大家，之後會詳細啲去了解。」