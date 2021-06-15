Darcie Dolce　三國混血兒　表演欲強

雖然每個脫星嘅性格都唔同，但係佢哋亦有個共通點，就係天生表演欲強，令佢哋放膽喺鏡頭前同男優瘋狂激戰，而人氣混血脫星Darcie Dolce，正係擁有強烈表演欲，幾年前初出道時便一鳴驚人。

贏在起跑線

唔少脫星都話細個時，從未諗過會成為脫界中人，而Darcie Dolce亦係其中之一，佢嘅夢想係成為演員。出生於美國加州嘅佢，擁有亞美尼亞、意大利及德國血統，自細便有強烈嘅表演欲，喜歡唱歌、跳舞同演出話劇，亦因此成為校內嘅風頭躉。高中畢業後，佢喺一間的士高做DJ，能夠喺一眾客人面前表演，令佢好有滿足感。

不過佢始終唔甘心喺小城鎮內做一個小小嘅DJ，故此佢決定勇闖荷里活尋找演藝夢，並成功喺MV及獨立電影作品中登場，而憑住迷人嘅外形被成人雜誌睇中，邀請佢拍攝寫真，更吸引到四仔名導Holly Randall嘅注意，2015年6月為四仔影片網站Twistys拍四仔短片，演出一鳴驚人，除咗著名脫星事務所主動搵佢簽約外，更獲得Twistys幾部四仔嘅合約，對一位新進脫星嚟講，絕對係贏在起跑線！

橫掃獎項

事實上，就連Darcie Dolce都感到相當驚訝，因為一切都發展得太快，佢坦言仍未習慣四仔演出，已不知不覺演出咗幾套作品，而且深受四仔迷歡迎，銷量更係相當好，更喺XBIZ頒獎禮獲提名「最佳新進脫星」。

及後，佢主力集中演出女同作品，佢解釋一來可以更好把握演出嘅節奏，二來又可以從前輩脫星身上學習演技同床技。事實證明佢嘅決定相當正確，事關2017年橫掃XBIZ、Nightmoves及Urban X三個頒獎禮嘅「最佳女同演出獎」，成績超卓。之後，佢回歸演出男女床戰作品，表現不但比以前高出幾個層次，銷量更係極佳，喺每年嘅頒獎禮都獲提名「最佳脫星」，雖然佢始終未能獲獎，但已經係實力嘅證明。

Profile

出生日期：1992年12月10日

身高：154cm

三圍：32DD-23-33

Darcie Dolce嘅身材真係超正，雖然佢身高得154cm，但卻擁有一對32DD車頭燈，令一對巨乳變得更有睇頭。而佢深知自己嘅身材係最大賣點，所以經常喺社交平台分享火辣自拍照，更會介紹新作嘅拍攝過程，真係超貼心呀！