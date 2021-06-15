【唔怕老婆扭耳仔】任達華公然睇女　讚古力娜扎絕色

影帝任達華早前與「新疆美女」古力娜扎大演對手戲，見慣世面的他不怕太太琦琦扭耳仔，公然表示被娜扎的美色「迷倒」！

早前透露將要遠赴泰國拍戲的他，鑑於當地疫情嚴峻，劇組幾經衡量終取消行程，改往海南島等熱帶地方取景。據悉任達華將於20號提早出發前往內地隔離，準備開工，此行他將逗留約半年，因尚有另一部片要拍。談到今次角色，他笑言：「相信會好好玩，因為個劇本創作咗一個國家出嚟，我靈機一觸同編劇商量，自創咗一種語言嚟做對白。」

陳偉霆變「電影字典」

他早前落力演出的內地劇《風暴舞》，近日於myTV SUPER上架。談到這套劇的拍攝情況，一向捱得的他亦差點招架不住：「因為要趕時間拍晒我啲戲份，最高紀錄試過一日拍足32場戲，淨係記對白都好花時間，每日返酒店就溫書。不過台前幕後都好專業，所以拍得好開心。」

任達華囡囡任晴佳是公認的小美人，太太更是超級名模，不過他竟公然大讚拍檔古力娜扎的美色：「咁耐以嚟，佢係我見過五官輪廓最完美嘅女仔，真係無懈可擊！」而今次是自電影《救火英雄》後，再次與陳偉霆結片緣，他說：「佢真係改變咗好多，依家成本『電影字典』咁，原來佢睇好多戲，開工時佢不停攞啲嘢出嚟同導演交流。」

韓國跑徑設施一流

《風》片先後於北京及韓國取景，拍韓國外景期間，他賞花之餘，更於當地緩跑徑練跑：「真係要讚吓當地嘅設施，佢哋有晒紙杯同飲水機方便跑友，我覺得香港應該學吓。」