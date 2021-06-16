【是日通勝】（一點居士）

辛丑年五月初七乙未金除日

吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：掃舍、拆卸、理髮

忌：嫁娶、開業、栽種

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、3、6、7

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊

學習能力強，懂得吸取他人的經驗，有助理財。

金牛

職場上有出色表現，身邊人因而對你另眼相看。

雙子

愛情運上升，已有固定對象者或會有結婚念頭。

巨蟹

求愛不能急進，對心儀對象太癡纏將有反效果。

獅子

事業停滯不前，壓力驟增，最好給自己抖一抖。

處女

讓你頭痛不已的事終於有望解決，重拾好心情。

天秤

易為錢財傷神，勿再自怨自艾，無助解決問題。

天蠍

諸事八卦要適可而止，以免得罪人，引火燒身。

人馬

得到前輩提點，可防患於未然，有利事業發展。

山羊

對創業感興趣，但最好向富經驗的人徵詢意見。

水瓶

忙個不停，但要相信自己的能力，勿妄自菲薄！

雙魚

待人友善可贏得好人緣，甚至有異性主動搭訕。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）馬 財運升

（跌）牛 易破財

鼠

事業發展不太如意，跟進重要任務勿玩拖延。

牛

是日沖煞，可能被人欺騙，求財要保持警覺性。

虎

已有伴侶者要保持警覺性，暧昧行為要不得。

兔

工作運一般，宜調整步伐，勿因小挫折而氣餒。

龍

愛情、事業皆迎來好運氣，不要錯失機遇啊！

蛇

健康運稍遜，謹記早睡早起身體好，切忌熬夜。

馬

財運上升，荷包有可觀進帳，但不要太張揚。

羊

睡眠不足會帶來霉運，對身心構成負面影響。

猴

面對突發事令你狼狽不堪，向身邊人求助吧！

雞

有些陋習不得不正視，否則會打擊個人信用。

狗

職場上出現明爭暗鬥，保持低調可遠離麻煩。

豬

事業運稍遜，要有危機意識，行事要步步為營。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

夏至開運養生

陽曆六月二十二日前後為夏至，象徵「酷熱盛暑，陽氣旺盛」。「至」有極的意思，「夏至」就代表陽氣到了極致。

中醫有「冬病夏治」之說，即在「三伏天」進行天灸。「伏」是指陰氣受陽氣所迫而藏伏在地下，三伏分為初伏、中伏、末伏。夏至後第三個庚日為初伏，第四個庚日為中伏，立秋後第一個庚日則為末伏。一年之中，「三伏天」就是最熱最多雨的日子，故在這三天進行針灸，利用炎夏的陽熱為虛寒體質人士進行扶陽，達到治病效果。

夏至是一年中陽氣最旺的時節，而夏季於五行當中屬火，火對應心臟，故飲食應以護心為主，多吃苦味食物如苦瓜、芹菜、萵筍等，有助降燥祛濕，清熱解暑。另外，亦可多吃味酸的食物，如葡萄、番茄、檸檬、山楂等，有生津止渴及促進食欲的作用。

夏至亦是一年中白晝最長的一天，故古人亦會順應天時，以晚睡早起為原則。古人的晚睡是指晚上十時至十一時就寢，早則是清晨五時三十分至六時三十分起床。

至於開運，夏至屬火旺季節，不妨以適量的水平衡。五行之中黑色屬水，而水為財，故夏至當日可於該年的財位擺放黑碧璽、黑曜石等，有助提升人緣，並增旺偏財運。