章子怡被摩納哥王子睇中　險遭豬隊友搞禍

內地綜藝節目流行爆料吸收視，早前有節目大踢爆，指有一名紅到國際嘅內地女星，早年好威水咁獲邀出席一場喺歐洲舉行嘅皇家盛宴，去得嗰場宴會嘅人，全部都係名流紳士同達官貴人，仲有流住Blue Blood嘅皇家貴族，滿場貴賓當然想同一位王子做Friend，而該王子偏偏就好欣賞嗰位國際女星，好有誠意咁透過中間人邀請佢喺盛會上跳第一隻舞。

而該國際女星當時雖然緋聞多多，但仲係未婚，有王子咁賞面請跳舞，梗係一口答應啦，點知該國際女星身邊位工作人員就閃出嚟Say No，而理由係：「合同上沒有寫明要跳舞！」令當時場面鬼咁尷尬，好在嗰位女星好識大體，同工作人員講跳舞係社交禮儀，佢絕對冇問題，點知就再被「豬隊友」鬧佢：「閉嘴！」雖然呢Part舞最終都跳得成，但呢段插曲就「名揚國際」！

雖然至今冇開名國際女星係邊位，不過網民就好八封，猜可以同王子用外語溝通，又係蜚聲國際嘅，到底係范冰冰、李冰冰，劉亦菲、鞏俐、定係章子怡呢？但唔少網民就應為係「國際章」章子怡，因為翻查資料，2004年時，章子怡喺外國舞會上，曾經同摩納哥王子翩翩起舞，仲被讚佢係「最美麗嘅中國公主」。